‘Meysu Nostalji’ Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması 2018 ödülünü aldı

Ambalaj tasarımlarına önem vererek, müşterilerine en iyi ürünleri sunmaya odaklanan Meysu, Türkiye genelinde marka olan ‘Ambalaj Ay Yıldızları 2018’ yarışmasında ödülünü aldı.

Üreticilerine uluslararası pazarlarda rekabet gücü kazandıran, Türkiye’de ve ihracat pazarlarında farklılıklarıyla öne çıkacak ambalajlar geliştirmesi; ambalajın tasarımının ve benzersizliğinin öneminin anlaşılması amacıyla düzenlenen Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması kapsamında ‘’Meysu Nostalji’’ ambalaj çalışmasıyla ödüle layık görüldü.

Ödül törenine katılan ve ödülü teslim alan, Meysu Gıda Genel Müdürü Osman Güldüoğlu, “1969 yılında kurulan ve yerli üretime başlayan firmamızın almış olduğu ödülden dolayı mutluluk ve gurur duyuyoruz. Türkiye’nin en değerli ödülleri arasında gösterilen Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’na katılan ve ödül alan Türk firmalarının da bu alandaki başarılı çalışmalarının devamını dilerim” dedi.

Dünya çapında sektöre damga vuran özgün ambalaj tasarımları ile üretimine devam eden Meysu, ürün çeşitliliğini de artırarak tüketicilerini yeni lezzetlerle buluşturmaya devam ediyor. Ar-Ge ve inovasyona sürekli yatırımı ön planda tuttuğunu söyleyen Güldüoğlu, hedeflerinin daha da çok ülkeye ihracat yapmak olduğunu söyledi.