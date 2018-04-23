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23 Nisan 2018 Pazartesi 16:47

Meysu Outlet de büyük çekiliş gerçekleştirdi

30 Aralık 2017-15 Nisan 2018 tarihleri arasında Meysu Outlet’te aynı gün içerisinde toplamda 50 TL ve katlarında alışveriş yapan müşteriler arasında yapılan büyük çekiliş yapıldı.Meysu Outlet’te düzenlenen çekilişe, vatandaşlar...

Meysu Outlet de büyük çekiliş gerçekleştirdi
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30 Aralık 2017-15 Nisan 2018 tarihleri arasında Meysu Outlet’te aynı gün içerisinde toplamda 50 TL ve katlarında alışveriş yapan müşteriler arasında yapılan büyük çekiliş yapıldı.

Meysu Outlet’te düzenlenen çekilişe, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Noter huzurunda yapılan çekilişler, lüks arabayı kazanan vatandaş da belirlendi. Yetkililerin, telefonla haber verdiği şanslı müşteri, büyük sevinç yaşadı. Ayrıca, çekilişin ardından da vatandaşlara çeşitli hediyeler verildi.

"Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Meysu Outlet’te"

Öte yandan, Türkiye Gazetesi yazarı ünlü tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil de, çekilişin ardından vatandaşlarla söyleşi ve imza gününde buluştu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği söyleşide konuşan Şimşirgil, "Sultan 2. Abdülhamit Han başka bir devletin hükümdarı olsa inanın adını altın harflerle yazarlardı. Tarihlerinin en mümtaz ve en kıymetli devlet adamı olarak gençlere okuturlardı. Fakat bizi ‘Kızıl Sultan’ diye okuduk. Maalesef böyle gösterdiler. Sultan Abdülhamit Han başımızdayken bir cihan harbi zor çıkardı. Kolay kolay çıkmazdı. Bir cihan harbine kolay kolay girmezlerdi. Şayet o başımızdayken girmiş olsak, dünyanın 3 büyük devletinden biri olarak çıkardık. Ya bu savaşa girmezdik veya dünyanın 3 büyük devletinden biri olurduk. Bunu yüzde 100 olarak söylüyorum, yüzde 99.9 olarak değil. Zira tarih bilen, tarih okuyan tarihi iyi yorumlayan insanlar iyi bilirler" ifadelerini kullandı.
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