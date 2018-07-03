MHP’li Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Kazım Yücel:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Kazım Yücel, son günlerde gündemde olan küçük yaşta çocukların cinsel istismara uğrayıp öldürülmesi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; "Herkes çocuğunu binasının altında oynatmaya korkacak bir toplum olduk, idam edemiyor isek müebbet hapse mahkum etmeliyiz ve bu insanları gerekirse kısırlaştırmalıyız" dedi.

Yaptığı açıklamada milletvekillerinin yemin töreninin ardından bu tür sapkınlara verilecek en ağır kanunu çıkarmak için çalışmaları gerektiğini belirten Yücel; "Son yıllarda sık sık rastladığımız ve giderek yükselen taciz, tecavüz, hayvana tecavüz noktasında Türk halkının çok ahlaki değer kaybettiği ortadadır. Bu anlamda kanunların yetersizliği de vatandaşımız tarafından düşünülmekte, çok küçük evlatlarımız bu tür sapıklara kurban edilmekte, bu tür taciz ve tecavüzlerin ötesinde son günlerde küçük çocuklarımızın öldürülüşleriyle ilgili şahit olduğumuz olaylar bir baba olarak derinden acı hissiyatı vermekte. Türkiyemizde öylesine sapıklar dolaşmaya başladı ki yıl içerisinde defalarca dün de bir ilçemizde benzeri bir vahşette vatandaşlarımız neredeyse linç edecek hale gelmişti. Burada görülüyor ki kanunlarımızda çok ciddi yetersizlikler var. Bu tür manyaklar, bu tür işlemleri yapabilecek cesareti buluyorlar. Bizim ülkemizde bunlarla ilgili alınacak kararın idam olması lazım. Bunu içtenlikle söylüyorum, idam edemiyor isek müebbet hapse mahkum etmeliyiz ve bu insanları gerekirse kısırlaştırmalıyız. 8, 5, 10 yaşındaki küçücük çocuklara hangi ahlaksızlıkla nasıl yaparsınız bunları? Bunlarla ilgili geçmiş dönem milletvekillerimiz çok kayda değer bir şey yapmadılar, umudumuz şuan yeni seçilen milletvekillerimizde. Türkiye genelindeki milletvekillerimizin yarısı yeni seçilmiş vekillerden. Bu vekillerimize bir baba, dede, bir Türk vatandaşı olarak seslenmek istiyorum; öylesine kanunlarımızı değiştirin, öylesine güçlü kanunlar yapın ki bu insanlar bu işi dillerine dahi alamasınlar. Yeni seçilen milletvekillerimiz, yemin töreninden sonra gerekirse mecliste oturma eylemi yapın, bu kanunları çıkarın. Bu çocuklar sizlerin de çocukları. Tecavüz ve tacizden sonra öldürülüp gömülen bizlerin çocukları. Sizler kanun yapıcısısınız, öyle kanun yapın ki bu kanunu uygulayıcılar bu insanlara keyifle verecekler cezayı" dedi.

Bir ihbar hattının da kurulması, bu tür eğilimleri olan insanların tedavi edilmesi gerektiğini de belirten Yücel konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Türkiye genelinde belli ihbar hatları kurulması gerekli. Bu ihbar hatlarında çevremizde şüphelendiğimiz ‘bu bunu yapabilir’ algısını hissettiğimiz kişileri bu tür noktalara bildirmemiz lazım. Bu noktalar da kişileri anında suçlu gibi almamalı, suçlu gibi alıp bu insanlara bu damgayı vurmamalı ama bir tedavi öncesi test gibi sonuçtan geçirilmeli. Baktı ki insanda sapkınlık var, bu insanı hastane ortamında tedavi etmeli. Hayvanların ayaklarını kesebilecek kadar, küçük çocuklara tecavüz edebilecek kadar manyak bir toplum içerisinde bu insanları isimlerinden başka hiçbir bağlantı bırakmamak lazım. Öyle kanunlar yapmalıyız ki bunların anne adı, baba adı olmamalı. Çünkü böyle bir çocuğun ailesi onu reddetmiştir. Türk vatandaşlığını dahi almalıyız. Yeni seçilen milletvekillerimize sesleniyorum, bu sizin görevinizdir. Bu görevi layıkıyla Türk vatandaşı bekliyor. Çünkü herkes çocuğunu binasının altında oynatmaya korkacak bir toplum olduk."