KAYSERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ekim 2018 Salı 12:05

MHP’nin Talas Belediye Başkan Adayı Önder, muhtarları ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi Talas Belediye Başkan Aday Adayı Behsat Önder, Talas’a bağlı mahallelerin muhtarlarını ziyaret ederek, istişare yaptı.Aday adaylığını açıkladığı günden itibaren adeta aday gibi çalışmalarını sürdüren...

MHP'nin Talas Belediye Başkan Adayı Önder, muhtarları ziyaret etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Milliyetçi Hareket Partisi Talas Belediye Başkan Aday Adayı Behsat Önder, Talas’a bağlı mahallelerin muhtarlarını ziyaret ederek, istişare yaptı.

Aday adaylığını açıkladığı günden itibaren adeta aday gibi çalışmalarını sürdüren işadamı Behsat Önder, Talas’a bağlı mahalle muhtarlarını ziyaret ederek, mahallerin ihtiyaçları konusunda muhtarlarla istişare yaptı.

Talas’ı kentin en gözde ilçesi yapmak için kolların sıvadıklarını belirten Önder, “halkın sorunlarını ve beklentilerini en yakından bilen mahallerimizin temsilcileri olan muhtarlarımızı ziyaret ettik. Yerel seçimler ve aday adaylığı sürecimizle alakalı fikir alış verişinde bulunduk. İlgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederiz.Mahallerde yapılması gereken çalışmalar konusunda istişarelerde bulunduk” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku