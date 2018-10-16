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16 Ekim 2018 Salı 16:25

Milletvekili Baki Ersoy’dan Kayserispor’a destek

Ekonomik sıkıntılardan ötürü seçimli genel kurul kararı alınan Kayserispor’a MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’dan destek geldi.24 Haziran 2018 seçimlerinde MHP’den Kayseri Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girmeyi...

Milletvekili Baki Ersoy'dan Kayserispor'a destek
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Ekonomik sıkıntılardan ötürü seçimli genel kurul kararı alınan Kayserispor’a MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’dan destek geldi.

24 Haziran 2018 seçimlerinde MHP’den Kayseri Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girmeyi başaran ve her fırsatta Kayseri’nin menfaatleri doğrultusunda çaba sarf edeceğini dile getiren Baki Ersoy, fanatiği olduğu Kayserispor’un içerisinde bulunduğu duruma da kayıtsız kalmadı. Her fırsatta Kayserispor’un gerek sahasındaki gerekse deplasmanda oynadığı maçlara giderek destek veren MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, sarı kırmızılı kulüp yöneticinin ekonomik sıkıntılardan ötürü seçimli Genel Kurul kararı alması üzerine büyük yankı uyandıracak bir paylaşım yaptı.

Baki Ersoy, kendisine ait sosyal medya hesabından Kayserispor’a destek vereceğini ve herkesin de elini taşın altına sokmasını söyleyerek; "Kayseri Milletvekili ve Kayserispor sevdalısı olarak Kayserispor’un zor gününde yanında olmak adına 1 maaşımı Kayserispor’a hibe ediyorum ve içinde bulunduğu durumdan çıkması için de tüm Kayserili hayırsever, işadamı, futbol ve Kayseri sevdalılarını göreve davet ediyorum" dedi.
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