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17 Ekim 2018 Çarşamba 16:50

Milletvekili, Kayserispor ’a Bağış yaptı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, dün "Kayserispor’a 1 maaşımı hibe edeceğim" şeklindeki açıklamasını bugün gerçeğe dönüştürdü. Vekil Ersoy, Kayserispor’a bağış yaptı.Kayserispor’un içerisinde...

Milletvekili, Kayserispor 'a Bağış yaptı
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, dün "Kayserispor’a 1 maaşımı hibe edeceğim" şeklindeki açıklamasını bugün gerçeğe dönüştürdü. Vekil Ersoy, Kayserispor’a bağış yaptı.

Kayserispor’un içerisinde bulunduğu ekonomik krizden çıkabilmesi adına kulüpten yapılan çağrıya sessiz kalmayan MHP kayseri Milletvekili Baki Ersoy, 1 maaşı olan 19.000 TL’lik bağış yaptı. Baki Ersoy, Halkbank üzerinden Kayserispor hesabına 19.000 bağış gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabı üzerinden de "Belki sizler kadar çok büyük paralarımız yok. Ama inanınki buna Erciyes Dağı kadar büyük yüreğimiz var. Bir maaş değil, can feda, helali hoş olsun Kayserispor’umuza" diyerek banka dekontunu paylaştı.

MHP milletvekili Ersoy’un bu davranışı özellikle Kayserispor taraftarı tarafından taktirle karşılandı.
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