Milli Savunma Bakanı Akar Büyükşehir’de

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, memleketi Kayseri’ye bakanlığı dönemindeki ilk ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi’ni de ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı belediye hizmet binası önünde Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve bürokratları karşıladı. Bakan Akar’a ziyaretlerinde Vali Süleyman Kamçı, önceki dönem bakanlardan Kayseri Milletvekilleri Mehmet Özhaseki, Mustafa Elitaş ve Taner Yıldız, Kayseri Milletvekilleri İsmail Emrah Karayel ve İsmail Tamer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, AK Parti İl Başkanı Fatih Hasyüncü ve ilçe belediye başkanları da eşlik etti.

Ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi anı defterini imzalayan Milli Savunma Bakanı Akar, yazısında “Sayın Belediye Başkanımızı şehrimize yaptığı çok önemli çalışmalar ve kazandırdığı çok değerli eserlerden dolayı kutlar, kendilerine çalışma arkadaşlarıyla birlikte üstün başarılarının devamını dilerim” ifadelerine yer verdi.

“Şehrimize ve şehrinize hoş geldiniz”

Bakan Hulusi Akarı’ı “Şehrimize, şehrinize ve belediyemize hoş geldiniz” ifadeleriyle karşılayan Başkan Mustafa Çelik, şehrin geneline ilişkin hazırladığı dosyayı Bakan Akar’a sundu. Ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden ve belediyede 4 yıldır yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Başkan Çelik, Kayseri’yi ilgilendiren havaalanı, hızlı tren, lojistik köy, tarımla ilgili teşvik sisteminin hayata geçirilmesi, Hava İkmal projesi, cephaneliğin taşınması gibi projelerle ilgili konuları Ankara’da Milli Savunma Bakanlığı’nı ziyaretinde bizzat anlatacağını söyledi.

“Elimizden gelen gayreti göstereceğimizden kuşkunuz olmasın”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehrimizin güzelleşmesi ve gelişmesi için son yıllarda yapılan büyük katkılar ve büyük eserler olduğunu dile getirerek, “Hakikaten şehrimizin güzelliğine güzellik katıldı. Halkımızın layık olduğu şekliyle, rahat içinde, huzur içinde, konfor içinde yaşaması için her türlü katkı tüm ilgililer tarafından veriliyor. Biz de bir Bakan olarak şehrimizin güzelleşmesi için başta hızlı tren projesi olmak üzere bize düşen ne varsa gece gündüz demeden elimizden gelen katkıyı sağlayacağız ve bu projeleri olabildiği kadar en erken zamanda gerçekleştirerek halkımızın hizmetine sunacağız. Projelerde hiçbir zaman sınır yoktur. Projelerin biri biter diğeri başlar. Bu manada biz tüm ülkemiz için ihtiyaçları ve sorunları takip edeceğiz. Halkımızın ihtiyaçlarını bir an önce karşılamak için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda çalışacağız. Elimizden gelen gayreti göstereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Bu vesileyle çok değerli hemşehrilerimi en içten duygularımla selamlıyorum” diye konuştu.