Mithatpaşa sosyal konutlarına kavuşuyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Mithatpaşa Mahallesinde yapımına başlanan sosyal konutları yerinde inceledi.

Dönüşümle birlikte bölgenin ihtiyacı olan sosyal konutlar oluşturduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar “Mithatpaşa Mahallesinde yapılmakta olan sosyal konutlarımızın temeli atılıyor.Her bir mahallemizin kendi içerisinde karşılanması gereken ihtiyaçları var, bunları tespit ettik ve bu tespitler neticesinde çözüm üreterek mahallelerimizi Yeni Kocasinan’a hazırlıyoruz. Mithatpaşa’da yapımına başlanan sosyal konutlarımızın da Kocasinan’ın güzelleşmesine yenilenmesine katkıda bulunmasını diliyorum. Kocasinan’ı, diğer mahallelerde ki benzer çalışmalarla birlikte en kısa zamanda yenileyeceğiz. Konutlarımızın kazasız belasız tamamlanmasını diliyorum. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, “İlçenin dört bir yanında başlatılan ve devam ettirilen çalışmalarla; yeni Kayseri, Kocasinan da kurulacak, Kocasinan Kayseri’nin yeni yüzü olacak” diyerek sözlerini tamamladı.