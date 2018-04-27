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27 Nisan 2018 Cuma 16:00

Nevzat Barbaros: “Taşın altına elimizi koymaya değil, gövdemizi koymaya geldik”

24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan genel seçimlerde AK Parti Milletvekili Aday Adaylığı başvurusu yapan Nevzat Barbaros, “ Taşın altına elimizi koymaya değil, gövdemizi koymaya geldik” dedi.Kayseri AK Parti İl Başkanlığı’na gelerek...

Nevzat Barbaros: 'Taşın altına elimizi koymaya değil, gövdemizi koymaya geldik”
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24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan genel seçimlerde AK Parti Milletvekili Aday Adaylığı başvurusu yapan Nevzat Barbaros, “ Taşın altına elimizi koymaya değil, gövdemizi koymaya geldik” dedi.

Kayseri AK Parti İl Başkanlığı’na gelerek burada milletvekilliği aday adaylığı için gerekli olan belgeleri teslim ettikten sonra basına açıklama yapan Nevzat Barbaros, ülkenin kritik bir noktadan geçtiğini ve burada sorumluluk alarak hayırlı bir işin temelini attıklarını dile getirdi. Nevzat Barbaros “Yıllarca Sivil Toplum Kuruluşlarında başkanlık ve yöneticilik yaptım. 2002 yılında kurulan AK Parti’nin her çalışmasında yer almaya gayret gösterdim. Bugün hayırlı bir işin temelini atıyoruz. 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak olan seçimlerde AK Parti’nin Milletvekilliği Aday Adaylığı başvurusunu yapmış bulunuyorum. Öncelikle vatana, millete ve Kayseri’mize hayırlı uğurlu olsun. Bilindiğiniz üzere ülkemiz kritik bir dönemden geçmektedir. Yeri geldiğinde canımızı varımızı ülkemize feda edecek güce sahibiz. Biz de bu kritik dönemde sorumluluğu alıp taşımızın altına elimizi değil, gövdemizi koymaya geldik. Allah hakkımızda hayırlısını nasip etsin” diye konuştu.
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