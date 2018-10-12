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12 Ekim 2018 Cuma 16:51

Nijeryalı öğrenci son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri’de 14 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Nijeryalı öğrenci Abdülfathi Abdulselam son yolculuğuna uğurlandı.Kayseri’ye 4 gün önce gelen ve Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 9. Sınıf öğrencisi olan Abdülfathi...

Nijeryalı öğrenci son yolculuğuna uğurlandı
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Kayseri’de 14 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Nijeryalı öğrenci Abdülfathi Abdulselam son yolculuğuna uğurlandı.

Kayseri’ye 4 gün önce gelen ve Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 9. Sınıf öğrencisi olan Abdülfathi Abdulselam, spor yaparken rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Nijeryalı öğrenci, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

İkindi namazından sonra Hunat Camisi’nde kılınan cenaze namazında konuşan İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, cenazenin 2 gün daha Kayseri’de bekleyeceğini ve ailenin kararına göre defin işlemlerini gerçekleştireceklerini söyledi.

İl Müftüsü Şahin Güven:” Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ailesiyle görüştük ve kendilerine en nihayetinde onlar arzu etselerdi memleketlerine gönderme durumumuzda olacaktı. İşlemler çok uzun sürüyordu. Babasının muvafakatı ile inşallah bizler burada defin işlemlerini gerçekleştireceğiz. Nijerya Müşavirimiz telefon açtı. Orada farklı bir uygulamanın olduğundan bahsetti. Gerektiği zaman cenazemiz 1 ay bekleyebiliyor dedi. Bize muvafakat verdiler ancak müşavir yarın bizzat aileye gidecek özellikle anne ile de görüşecek. Bu suretle bize 2 gün müsaade eder misiniz dediler. Biz cenazemizi 2 gün daha morgda bekleteceğiz. Aile gelmek isterse onu bekleyeceğiz” dedi.

Genç öğrencinin cenaze namazına AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediyesi Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, STK temsilcileri, Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.

Genç öğrencinin cenazesi bekletilmek üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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