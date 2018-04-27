Nursaçan Ak Parti’den Milletvekili Aday Adayı Oldu

İhsan Nursaçan, AK Parti’den Milletvekili Aday Adayı olduğunu açıkladı.

İhsan Nursaçan yaptığı açıklamasında, "Cumhurbaşkanımızın 16 Nisan anayasa değişikliği referandumundaki seçilme yaşının düşürülmesinin verdiği motivasyonla, önümüzdeki yeni seçim döneminde, fikirlerime, davama ve ideolojime, devletin işleyiş ve yönetimine olan ilgi ve alakam beni bir dava içinde olmaya yöneltmiştir. Milletimizin kültür ve geleneklerine olan bağlılığım, küçük yaşlarda iken, diyanet İşleri Başkan Yardımcısı görevini ifa eden Necmettin Nursaçan dedemin yanında aldığım nasihatlerin eseridir" dedi. Nursaçan, "

Dedemin devlet memurluğu görevi hasebiyle devlet yönetiminin, toplumun kültürel değerlerinin ve millete hizmetin ne demek olduğunu, çocukluğumdan beri dedemden dinleyerek ve bunun bilincini hazmederek büyüdüm. 15 Temmuz 2016’ da hain FETÖ darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ ın “milletimi sokaklara, meydanlara davet ediyorum” sözünü emir telakki ederek meydanlara indik. Atalarımızın kanlarıyla, canlarıyla suladıkları bu toprakları biz emanetçisi gençler çiğnetmedik O geceden sonra anladım ki artık siyaset meydanında ben de varım demeliyim. Genç düşünce davama, geleceğe yönelik hedeflerime En yakın hissettiğim cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ ın yanında ve ADALET ve KALKINMA PARTİSİ yolunda yoluma devam etmek istiyorum. Kayseri’den AK Parti için milletvekili aday adayı oldum" diye konuştu.

Nursaçan özgeçmişi ile ilgili olarak ise şu bilgileri verdi:

"1992 yılında Kayseri’ de dünya ya geldim. İlkokul ve ortaokul öğrenimimi Kayseri de okuyup, liseyi Kayseri Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesinde tamamladım. 2014 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden normal öğrenim süresi olan 4 yıl yerine, gösterdiğim ve takdir edilen üstün başarım ile 3 yıl içerisinde mezun oldum. İTÜ Yapı Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimime devam etmekteyim. Bu eğitimde ders aşamalarını başarıyla tamamlamış olup akademik tezimi yazmaktayım. Tez aşamasında iken orta seviyede olan İngilizce yabancı dil bilgimi Amerika’ da Columbia Üniversitesinde 1 yıl öğrenim görüp, başarıyla bitirerek yabancı dil bilgimi iyi seviyede geliştirdim. Akademik kariyerime ülkemdeki ve gezdiğim diğer ülkelerdeki tarihi eser ve yapıtları inşaat mühendisi gözüyle irdeleyerek tezimi devam ettirmekteyim. Bir yandan da 2 yıldır aile şirketimiz olan Milkay Teknik Tekstil A.Ş.’ de yönetici sıfatıyla çalışmaktayım. Aynı zaman da evli olup 1 çocuk babasıyım. Hayat boyu görmüş olduğum öğrenimlerimi ve iş tecrübelerimi bütünleştirip milletimize ve davama nasıl faydalı olurum düşünce ve gayreti ile çalışmalarıma devam etmekteyim."