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11 Ekim 2018 Perşembe 12:30

Öğrencilere ‘Çanakkale Ruhu’ konulu konferans etkinliği verildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce ÇOGEP kapsamında 500 lise öğrencisine Çanakkale Ruhu konulu konferans verildi.Kayseri Şehir Tiyatrosunda yapılan konferansa 5 farklı okuldan 500 lise öğrencisi ve...

Öğrencilere ‘Çanakkale Ruhu' konulu konferans etkinliği verildi
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce ÇOGEP kapsamında 500 lise öğrencisine Çanakkale Ruhu konulu konferans verildi.

Kayseri Şehir Tiyatrosunda yapılan konferansa 5 farklı okuldan 500 lise öğrencisi ve 10 kişilik Kore ve Kıbrıs Gazileri katıldı. Etkinlikte mehter eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Erciyes Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Ahmet Nedim Kilci öğrencilere Çanakkale Ruhu adlı konferans verdi.

Proje kapsamında düzenlenen etkinlik hakkında bilgi veren Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Semiha Altınbilek, amaçlarının gençlere vatan, millet ve bayrak sevgisini aşılamak olduğunu ifade ederek: “ÇOGEP kapsamında öğrencilerimizle bir aradayız. 5 farklı okuldan 500 öğrencimiz ve 10 Kıbrıs ve Kore Gazimiz konferansımıza davet ettik. Bizim konferansta ki amacımız gençlerimize vatan, millet ve bayrak sevgisini aşılamaktır. Bundan sonra ki faaliyetlerimiz arasında Çanakkale, İstanbul, Ankara ve Van gezilerimiz vardır. Yine gençlerimizi Çanakkale, İstanbul, Ankara ve Van illerine götüreceğiz. Burada tarihi dokuyu, şehitlikleri, turistik yerleri bire bir izleyip görme fırsatını elde edecekler” dedi.

Program sonunda konferansa katılan öğrencilere hediyeler verildi.
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