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24 Temmuz 2018 Salı 10:36

Orta Anadolu Keşfet Fotoğraf Yarışması Başladı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen “Orta Anadolu’yu Keşfet” 1. Ulusal Fotoğraf yarışması başladı. Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan Orta Anadolu’nun tarihi, coğrafi, kültürel güzelliklerinin ortaya konulması...

Orta Anadolu Keşfet Fotoğraf Yarışması Başladı
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Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen “Orta Anadolu’yu Keşfet” 1. Ulusal Fotoğraf yarışması başladı. Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan Orta Anadolu’nun tarihi, coğrafi, kültürel güzelliklerinin ortaya konulması hedeflenen bu yarışmada elde edilecek fotoğraflar ile bölgenin turizm potansiyeline dikkat çekilmesi amaçlanmış olan yarışmaya tüm Türkiye’den amatör ve profesyonel fotoğrafçıların katılımları bekleniyor.

Son başvuru tarihi 23 Kasım 2018 olan yarışmada 1’inciye 7 bin TL, 2’inciye 5 bin TL, 3’üncüye 4 bin TL ödül verilecek. Yarışmada ayrıca mansiyon ödülleri bin TL, sergilenmeye değer 40 esere verilecek ödül ise 200’şer TL, ayrıca Yozgat’ta bulunan Sarıkaya Roma Hamamı için ise özel ödül 5.000 TL olarak belirlendi. Toplam ödülün 50.000 TL olduğu yarışmada jürinin belirleyeceği 10 kişi için de özel ödül olarak Kayseri, Sivas ve Yozgat fotoğraf turu düzenlenecektir.

Ayrıntılar ve başvuru için; www.ortaanadoluyukesfet.com , www.oran.org.tr adresleri ziyaret edilebilecek.
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