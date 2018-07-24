Osmanlı’nın AVM’LERİ 620 yıldır hizmete devam ediyor

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri ilinin banka, alış veriş, kuyumculuk, giyim ve toptan gıda gibi her türlü ticaretin Melikgazi’de gerçekleştiğini bu açıdan çarşı bölgesinin Kayseri’nin adeta ticaretin kalbi olduğunu...

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri ilinin banka, alış veriş, kuyumculuk, giyim ve toptan gıda gibi her türlü ticaretin Melikgazi’de gerçekleştiğini bu açıdan çarşı bölgesinin Kayseri’nin adeta ticaretin kalbi olduğunu söyledi.

Günümüzün Dikey değil, Osmanlı’nın yatay çarşıları Kapalı Çarşı’nın bugünün modern alış veriş merkezleri niteliğinde olduğunu dolayısı ile Osmanlının yatay alış veriş merkezleri ile Kayseri halkına 620 yıldır hizmet sunduğunu belirten başkan Memduh Büyükkılıç “Alış verişin ve ticaretin kalbi, tarihin mekânı kapalı çarşı esnafımızı ziyaret ettik. Çünkü yerleşmiş bir kültürün mirasını bu çarşılar taşımaktadır. Ticaret merkezi olması yanında Kapalı Çarşısı, aynı zamanda ülkemizin hattı dünya’nın tarihi mekânı olarak ev sahipliği yapmaktadır. Modern alış ve çok katlı çarşıları ile eski ve yeni ticaret merkezi aynı anda hizmet vermektedir. Gündüz nüfusu adeta patlama yapmaktadır. Bölge Şehri Kayseri için ayrı bir önem arz eden Kapalı Çarşı Esnafımızı ziyaret ederek, yapılan çalışmaları değerlendirdik. Çünkü bizim için vatandaşın memnuniyeti çok önemlidir. Ayrıca Kapalı Çarşı Esnafları Derneği Başkanı Raşit Benk’i ziyaret ettik” dedi.

Belediye çalışma ve hizmetleri ile bölgenin ticaret ve ekonomiye yön verdiklerini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, Kapalı Çarşı Esnafı ile yapılan sohbet ve gezinin çok yararlı olduğunu çünkü bu tür geziler ile hizmette bütünlük sağlandığını sözlerine ekledi.