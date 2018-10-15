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15 Ekim 2018 Pazartesi 15:05

Özdoğan’dan Rektör Karamustafa’ya ’Hayırlı olsun’ ziyareti

Hacılar Belediye Başkan Vekili Bilal Özdoğan, Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’yı makamında ziyaret ederek, görevinin hayırlı olmasını diledi.Ziyarette yeni kurulan Kayseri Üniversitesinin Türkiye’nin...

Özdoğan'dan Rektör Karamustafa'ya 'Hayırlı olsun' ziyareti
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Hacılar Belediye Başkan Vekili Bilal Özdoğan, Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’yı makamında ziyaret ederek, görevinin hayırlı olmasını diledi.

Ziyarette yeni kurulan Kayseri Üniversitesinin Türkiye’nin sayılı üniversitelerinden biri olacağına inandığını söyleyen Belediye Başkan Vekili Özdoğan, “Şehrimizdeki üniversiteler bizim için önemli değerlerdir. Kayseri Üniversitesi de hem Kayseri hem de ülkemiz gelişmesi için katkı sağlayacağına inancım tamdır. Rektörlük görevine atanmanızdan dolayı sizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Belediye olarak eğitim için her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu belirtmek isterim” dedi.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise ziyaretten dolayı memnun olduklarını belirterek, “Başkanvekilimize nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum. Kayseri Üniversitesi olarak Hacılar Belediyesi ile iş birliği içerisinde şehrimiz için hizmet yapma fırsatı bulursak bundan mutluluk duyacağız" diye konuştu.
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