(Özel Haber) Kayserili gurbetçinin aile boyu futbol aşkı

10 yaşında gittiği Hollanda’da büyüyen yetişen ve evini işini kuran gurbetçi, yıllardır sürdürdüğü Kayserispor aşkını aile boyu yaşıyor.Her sezon olduğu gibi bu sezon da Kayserispor kombine bileti alan Ali Kaynar, 3 kızına da kombine...

10 yaşında gittiği Hollanda’da büyüyen yetişen ve evini işini kuran gurbetçi, yıllardır sürdürdüğü Kayserispor aşkını aile boyu yaşıyor.

Her sezon olduğu gibi bu sezon da Kayserispor kombine bileti alan Ali Kaynar, 3 kızına da kombine bilet aldırıyor. Kayseri’nin Bünyan ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ancak 40 yıldır Hollanda’nın Groningen kentinde yaşayan işadamı Ali Kaynar, Kayserispor’un oynadığı bütün iç saha maçlarına gelmeye özen gösteriyor. Kızları Betül, Merve ve küçük kızı Ebrar ile Kayserispor’a destek vermek ve hem futbol hem memleket özlemini gidermeye çalışan Ali Kaynar, son oynanan Çaykur Rizespor maçında da tribünde idi.

Kayserispor’un golleri sonrasında oldukça heyecanlanan Kaynar ailesi, müsabakanın berabere bitmesi sonrasında oldukça üzüldüler. Ali Kaynar, "Yıllardır Kayserispor’un her iç saha maçına gelmeye çalışıyorum. Hem Kayseri hem Kayserispor özlemimi gideriyorum. Çocuklarıma da Kayserispor sevdasını aşıladım. Onlar da fırsat buldukça benimle gelmeye özen gösteriyor. Keşke Rizespor’u yenebilseydik. Yine de takımımızla gurur duyuyoruz. Kayserispor’a inanıyoruz. Daha başarılı olacaktır" dedi.