PFDK karar verdi; Rotman 2 maç yok

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Kayserisporlu Rajko Rotman’ın cezasını belirledi. Geride kalan hafta Kayseri’de oynanan Kayserispor-Çaykur Rizespor maçının 12. dakikasında kırmızı kart gören Rotman ile 45. dakikada kırmızı kart gören Rizesporlu Samudio’nun cezası belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Kayserisporlu Rajko Rotman’ın cezasını belirledi. Geride kalan hafta Kayseri’de oynanan Kayserispor-Çaykur Rizespor maçının 12. dakikasında kırmızı kart gören Rotman ile 45. dakikada kırmızı kart gören Rizesporlu Samudio’nun cezası belli oldu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kayserisporlu Rotman için, "Kayserispor Kulübünün, 6 Ekim 2018 tarihinde oynanan Kayserispor-Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verildi" ifadelerini kullandı. Bu karar neticesinde tecrübeli futbolcu Rajko Rotman, önümüzdeki hafta İstanbul’da oynanacak Medipol Başakşehir ve sonrasında Kayseri’de oynanacak Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

Taraftara ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kayserispor-Çaykur Rizespor maçında Kuzey Tribün Kuzey Alt D ve E bloklarında yeralan taraftarların, kötü ve çirkin tezahürattan ötürü bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya (Sivasspor maçına) girişlerinin engellenmesine karar verdi.

Samudio’ya 2 maç

Kayserispor-Çaykur Rizespor maçının 45. dakikasında Şamil Çinaz’a yönelik sportmenlik dışı hareketi sonrasında hakem Fırat Aydınus tarafından kırmızı kart ile cezalandırılan Braian Jose Samudio’ya da 3 resmi müsabakadan men cezası verdi.