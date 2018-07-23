’Phising’ yöntemi ile hesabına para gönderen şahıs tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürülüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda phising (oltalama) yöntemi ile bir başkasının hesabına erişim yaparak kendi hesabına para gönderen şahıs tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürülüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda phising (oltalama) yöntemi ile bir başkasının hesabına erişim yaparak kendi hesabına para gönderen şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ’Bilişim ve Banka Sistemleri Aracılığı ile Nitelikli Hırsızlık ( TCK 142/2-e)’ olayı ile ilgili Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan operasyonda, C.A’nın banka hesabına phising (oltalama) yöntemi ile erişim yapmak suretiyle temin ettiği bin 100 TL’yi banka hesabına gönderen ve nakit çekim yaparak haksız menfaat temin eden H.İ.T. yakalandı. Gözaltına alınan H.İ.T., işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.