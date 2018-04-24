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24 Nisan 2018 Salı 13:30

Pınarbaşı eski Emniyet Müdürü’ne FETÖ’den 6 yıl 3 ay hapis

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ihraç edilen ve 24 Temmuz 2016’da tutuklanan, 14 Şubat 2017’de mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Pınarbaşı İlçe Emniyet eski Müdürü, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.

Pınarbaşı eski Emniyet Müdürü'ne FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis
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Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ihraç edilen ve 24 Temmuz 2016’da tutuklanan, 14 Şubat 2017’de mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Pınarbaşı İlçe Emniyet eski Müdürü, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 14 Şubat 2017’de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan sanık Ahmet İ. ile avukatı hazır bulundu.

Cumhuriyet Savcısı sanık Ahmet İ. hakkında ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Tutuksuz sanık Ahmet İ. mahkemede “20 yıl Emniyet teşkilatında görev yaptım, canımı ortaya koydum. 15 Temmuz 2016 FETÖ/PDY terör örgütü tarafından yapılan kanlı darbe girişimini 22.55’te öğrenir öğrenmez tüm personelimi göreve çağırdım. Personelleri silahlandırıp, karşılık verecek şekilde tüm tedbirleri aldım. Bizzat parti teşkilatı gelip gördü. Pınarbaşı’nda göreve geldiğimde halen örgütün yayın organlarının geldiğini gördüm, o gazeteleri fırlatarak çöpe atıp, yasakladım. FETÖ/PDY’nin karşısında hep dimdik durdum, hep mücadele ettim. FETÖ hain terör örgütüdür, lanetliyorum, beraatımı istiyorum” diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Ahmet İ.’ye ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
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