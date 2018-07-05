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05 Temmuz 2018 Perşembe 15:17

Pınarbaşı’daki tarla gününe büyük ilgi

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından Pınarbaşı ilçesinde düzenlenen Tarla Günü’ne büyük ilgi gösterildi.Yaklaşık 400 kişinin katıldığı Tarla Günü etkinliğine Sarız Kaymakamı Ahmet Solmaz, İl Müdürü Özkan...

Pınarbaşı'daki tarla gününe büyük ilgi
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Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından Pınarbaşı ilçesinde düzenlenen Tarla Günü’ne büyük ilgi gösterildi.

Yaklaşık 400 kişinin katıldığı Tarla Günü etkinliğine Sarız Kaymakamı Ahmet Solmaz, İl Müdürü Özkan Kayacan, İl Müdür Yardımcımız Ayhan Temiz, Şube Müdürleri ve personelleri, İlçe Müdürleri ve personelleri, Adana, Niğde, Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinden Şube Müdürleri ve Teknik Personelleri, Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitü Müdürlüğü personelleri, Mersin, Adana, İzmir, Gaziantep illerinde bulunan KSK’lar, Ankara Teknokent Sektör Yatırımcıları, Su Ürünleri Yetiştiriciler Birlik Başkanı, Su Ürünleri Sektöründe söz sahibi olan Su ürünleri işletmeleri ve bölgeye yatırım yapacak olan firma yetkilileri, bölgede bulunan diğer STK’lar ve ilimiz üreticileri katıldı.

Tarla Günü’nde, İyi Tarım Uygulamaları çerçevesinde tarımsal üretim sisteminin sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan karlı ve verimli, insan sağlığını koruyan, hayvan sağlığı ve refahı ile çevreye önem veren bir hale getirmek için uygulanması gereken işlemler hakkında bilgiler verildi.
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