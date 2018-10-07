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07 Ekim 2018 Pazar 13:28

Polis tarafından aranan zanlılar kaza yapınca yakalandı

Kayseri’de polis tarafından aranan zanlılar, yaşanan kovalamacada kaza yapınca yakalandı.Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Tuna Caddesi’nde meydana gelen olayda 38 JJ 658 plakalı aracın içinde bulunan iki zanlı ile polis ekipleri...

Polis tarafından aranan zanlılar kaza yapınca yakalandı
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Kayseri’de polis tarafından aranan zanlılar, yaşanan kovalamacada kaza yapınca yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Tuna Caddesi’nde meydana gelen olayda 38 JJ 658 plakalı aracın içinde bulunan iki zanlı ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamaca zanlıların kullandığı otomobil kaza yaptı. Kaza sonrasında araçtan inerek kaçmaya çalışan zanlılar polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yetkililer, gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.
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