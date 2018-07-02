KAYSERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Temmuz 2018 Pazartesi 17:51

Prof. Dr. Çakır: “Kadın doğası denilen kurgudur”

Erciyes Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAÇAUM) tarafından gerçekleştirilen ‘Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Seminerleri’ne konuşmacı olarak katılan İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim...

Prof. Dr. Çakır: 'Kadın doğası denilen kurgudur”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Erciyes Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAÇAUM) tarafından gerçekleştirilen ‘Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Seminerleri’ne konuşmacı olarak katılan İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serpil Çakır, “Kadın doğası dediğimiz şey aslında kurgudur” dedi.

KAÇAUM tarafından düzenlenen ‘Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Seminerleri’nin 28’ncisi yapıldı. Seminerin konuşmacısı İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi-Uluslar arası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serpil Çakır oldu. Kamusal alanda kadın ve erkek eşitliğinin görünür olmadığını dile getiren Prof. Dr. Çakır, toplumda bir takım özellikler atfedilerek üzerine konuşulan ‘kadın doğası’ tanımının, kadın-erkek eşitsizliğini derinleştiren bir kurgudan ibaret olduğunu söyledi. Kadınların erkeklerin egemen olduğu kamusal ve kurumsal alanda söz sahibi olmadıklarını belirten Çakır, “Kadın çalışmaları önemlidir. Kadınların bilim ve kültür gibi alanlara da girmesi istenmiyor. Kadınlar uzun yıllardan beri eğitimden uzak bırakılabiliyor. Okullara ve üniversitelere gitmeleri yasaktır. Kadınlar üniversiteye gitmedikleri için üniversitelerde erkek havası var. Kadın doğası dediğimiz şey aslında kurgudur” dedi.

Kadın erkek eşitliğinin bireysel çalışmalarla sağlanamayacağını kaydeden Çakır, bu konuda devlet eliyle düzenlemeler yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Çakır, seminer sonunda katılımcıların sorularını yanıtladı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku