Prof. Dr. Çakır: “Kadın doğası denilen kurgudur”

Erciyes Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAÇAUM) tarafından gerçekleştirilen ‘Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Seminerleri’ne konuşmacı olarak katılan İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serpil Çakır, “Kadın doğası dediğimiz şey aslında kurgudur” dedi.

KAÇAUM tarafından düzenlenen ‘Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Seminerleri’nin 28’ncisi yapıldı. Seminerin konuşmacısı İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi-Uluslar arası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serpil Çakır oldu. Kamusal alanda kadın ve erkek eşitliğinin görünür olmadığını dile getiren Prof. Dr. Çakır, toplumda bir takım özellikler atfedilerek üzerine konuşulan ‘kadın doğası’ tanımının, kadın-erkek eşitsizliğini derinleştiren bir kurgudan ibaret olduğunu söyledi. Kadınların erkeklerin egemen olduğu kamusal ve kurumsal alanda söz sahibi olmadıklarını belirten Çakır, “Kadın çalışmaları önemlidir. Kadınların bilim ve kültür gibi alanlara da girmesi istenmiyor. Kadınlar uzun yıllardan beri eğitimden uzak bırakılabiliyor. Okullara ve üniversitelere gitmeleri yasaktır. Kadınlar üniversiteye gitmedikleri için üniversitelerde erkek havası var. Kadın doğası dediğimiz şey aslında kurgudur” dedi.

Kadın erkek eşitliğinin bireysel çalışmalarla sağlanamayacağını kaydeden Çakır, bu konuda devlet eliyle düzenlemeler yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Çakır, seminer sonunda katılımcıların sorularını yanıtladı.