Türk Pediatrik Dermatoloji Derneği ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen Prof. Dr. Ümit Ukşal 8. Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri başladı.

Radisson Blu Otelde düzenlenen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Kudret Doğru, Prof. Dr. Ümit Ukşal’ın yakınları ile çok sayıda akademik personel katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Murat Borlu, iki yılda bir düzenlenen Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri’nin 2018 yılından itibaren Prof. Dr. Ümit Ukşal Pediatrik Dermatoloji Günleri olarak gerçekleştirileceğini söyledi.

2016 yılında vefat eden Prof. Dr. Ümit Ukşal’ın eşi Aziz Ukşal ve kızı Doç. Dr. Banu Bıçakçı’nın konuşmalarının ardından kürsüye gelen Türk Pediatrik Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serap Utaş, dernek faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu da, 50. yılını kutlayan Tıp Fakültesi’nin bugüne kadar çok sayıda hekim yetiştirdiğini söyledi.

Dekan Poyrazoğlu, “Rahmetli Prof. Dr. Ümit Ukşal hocamızın en büyük eserlerinden birisi Dermatoloji Anabilim Dalıdır. Arkadaşlarımız burada çok iyi çalışmalar yapmaktadırlar. Benim için ayrı bir mutluluk kaynağı da arkadaşlarımızın ve dermatoloji camiasının göstermiş olduğu kadri şinaslıktır. Prof. Dr. Ümit Ukşal hocamızın kongrede adının yaşamasından dolayı tüm arkadaşlarımızı kutluyor ve teşekkür ediyorum” dedi.

Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven ise konuşmasında, “Dermatoloji Bölümümüzün önemli bir bölüm olmasında Prof. Dr. Ümit Ukşal hocamız büyük katkıları vardır. Kendisiyle beraber çalışma imkânı da bulduk. Hakikaten hem bilimsel anlamda, hem de insani anlamda çok değerli bir insandı. Bizi mutlu eden öğrencilerinin, çalışma arkadaşlarının gösterdiği vefadır” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Ümit Ukşal 8. Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri, Lenoproliferatif Hastalıklar konusunda sunumlar ile devam etti.

Etkinlik, 29 Nisan 2018 Pazar günü sona erecek.