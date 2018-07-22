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22 Temmuz 2018 Pazar 13:12

Prof.Dr. Üstünbaş, kabri başında anıldı

Kayseri Tabip Odası, 21. Dönem MHP Kayseri eski Milletvekili, Tabip Odası önceki dönem başkanlarından ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Basri Üstünbaş için vefat yıl dönümünde mezarı başında anma etkinliği...

Prof.Dr. Üstünbaş, kabri başında anıldı
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Kayseri Tabip Odası, 21. Dönem MHP Kayseri eski Milletvekili, Tabip Odası önceki dönem başkanlarından ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Basri Üstünbaş için vefat yıl dönümünde mezarı başında anma etkinliği düzenledi.

Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, rahmetli Hasan Basri Üstünbaş’ın çok değerli bir insan olduğunu belirterek, “ Kayseri’de uzun yıllar görev yapmış, bir çok doktorun yetişmesinde emeği olan hocamızı rahmetle ve minnetle anıyoruz. Tıp hayatında olsun, siyasi hayatında olsun her zaman insanlara yardım etmeye çalışan ve onların dertleri ile dertlenen bir gönül insanıydı” dedi.

Kur’an-ı Kerim okunarak dua edilen anma programında, Çocuk Endokrinoloji ve Neonatoloji Uzmanı Prof. Dr. Selim Kurtoğlu ve Hasan Basri Üstünbaş’ın oğlu Burak Kağan Üstünbaş’ta birer konuşma yaptılar.

Ailesi, yakınları ve tıp camiasından birçok kişinin katıldığı anma etkinliğinde, MHP Kayseri eski Milletvekili Süleyman Korkmaz, Diş Hekimleri Odası Başkanı Emrullah Maraş, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi Ali Alkan, Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ünal, Türk Sağlık Sen 2 Nolu Şube Başkanı Kenan Çil, MHP Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Kazım Yücel, Ülkü Ocakları eski İl Başkanı Sait Şener, Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu.
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