Rekor bayrağa ilgi bitmiyor

Büyükşehir Belediyesinin Cumhuriyet Meydanı’nda yaptığı 400 metrenin üzerindeki lale peyzajına vatandaşların ilgisi devam ediyor.Gösterilen ilgiden dolayı, 24 Nisan’da kaldırılması düşünülen lale peyzajlı Türk Bayrağının, bir...

Büyükşehir Belediyesinin Cumhuriyet Meydanı’nda yaptığı 400 metrenin üzerindeki lale peyzajına vatandaşların ilgisi devam ediyor.

Gösterilen ilgiden dolayı, 24 Nisan’da kaldırılması düşünülen lale peyzajlı Türk Bayrağının, bir süre daha Cumhuriyet Meydanı’nda durmasına karar verildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı’na giderek lale peyzajıyla yapılan 400 metrekarenin üzerindeki büyüklüğüyle dünya rekorunu Kayseri’ye getiren Türk Bayrağı’na gösterilen ilgiyi yerinde gördü. Vatandaşlarla birlikte fotoğraf çektiren Başkan Çelik, Türk Bayrağına olan ilginin devam etmesi nedeniyle bayrağın bir süre daha Cumhuriyet Meydanı’nda sergilenmesi talimatını verdi.

Öte yandan Kocasinan Halk Eğitim Merkezi İşitme Engelliler Kursu’ndaki öğrenciler, Türk bayrağının önünde işaret diliyle İstiklal Marşı okudu. Kursiyerler daha sonra, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile de fotoğraf çektirdi.