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10 Ekim 2018 Çarşamba 10:35

Rektör Karamustafa, Başkan Palancıoğlu’nu ziyaret etti

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’nın, Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’na ziyaretinde işbirliği mesajı verildi.Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Palancıoğlu, Rektör Karamustafa’ya...

Rektör Karamustafa, Başkan Palancıoğlu'nu ziyaret etti
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Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’nın, Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’na ziyaretinde işbirliği mesajı verildi.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Palancıoğlu, Rektör Karamustafa’ya görevinde başarılar dileyerek, “İnşallah Kayseri Üniversitesi oluşumunu iyi bir şekilde tamamlayıp, Kayseri’ye yakışır, Türkiye’de belli bir çıtaya yükselen bir üniversite haline getirecektir” dedi. Palancıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Sayın rektörüm ile Erciyes Üniversitesinde uzun yıllar akademisyen olarak birlikte görev yaptık. Kendisine Cenabı Allah’tan muvaffakiyetler, başarılar diliyorum. Kendisi hakikaten güler yüzüyle, çalışkanlığıyla, yurtdışı tecrübesiyle sevdiğimiz, bu görevi fazlasıyla yerine getireceğine inandığımız birisi. İnşallah güzel hizmetlerde bulunmayı Allah nasip eder. Tekrar tebrik ediyor, hayırlı olsun diyorum.”

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da, görüşmede işbirliğine dikkat çekerek, “Kayseri ülkemizin önemli bir kenti. Biz de böyle önemli bir kentin adını taşıyan üniversitemizin sizlerin de desteğiyle kısa sürede oluşumunu tamamlamaya çalışıyoruz. Hâlihazırda üniversitemiz sizin ilçenizin sınırları içerisinde bulunuyor. Dolayısıyla inşallah sizlerin de desteği ile işbirliği içerisinde, el ele üniversitemizi daha da iyi yerlere getireceğiz.” diye konuştu. Prof. Dr. Karamustafa, Kayseri Üniversitesi olarak amaçlarından bahsederek şunları söyledi;

“Ben ümit ediyorum ki Kayseri Üniversitesi özellikle yeni kurulan 20 üniversite içinde birkaç yılda iyi yerlere gelecektir. Özellikle uygulamalı eğitimde, sanayi entegrasyonunda bunu biz misyon edindik.”
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