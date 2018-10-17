Sağlık Sen kreş talebini yeniledi

Sağlık Sen Kayseri Şube Başkanı Mahmut Faruk Doğan ve şube yöneticileri Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik’i ziyaret etti. Başkan Doğan, Şehir Hastanesine kreş açılması taleplerini yineledi.

Şehir hastanesi sendika temsilcileri ile yapılan ziyarette açılışından bugüne hastanede bir çok konuda mesafe kat edildiğini belirten Başkan Doğan; "Sağlık Bakanlığı’nın sağlıkta hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla hayata geçirdiği yatırımların başında gelen ve ilimiz ve bölgemiz açısından çok büyük öneme sahip olan Kayseri Şehir Hastanesi’nde yaklaşık 4 bin sağlık personeli görev yapıyor. Personelin büyük çoğunluğunun bayan olduğu da göz önünde bulundurulduğunda hastanenin kreş ihtiyacının ivedilikle karşılanması gerek" dedi.

Hastane çevresinde cami bulunmamasına da değinen Doğan; “Hastane içerisinde ve çevresinde cami bulunmadığı için çalışanlar, hasta ve hasta yakınları mağduriyet yaşamaktadır. Her ne kadar geçici olarak otopark alanında mescit oluşturulmuş olsa da kalıcı çözüm olarak kampüs alanına camii yapılması için gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir” dedi. Başkan Mahmut Faruk Doğan ayrıca, şehrin birçok noktasından sağlık personelinin hastaneye ulaşımda sorun yaşadığını ve büyük bir kısmının birden fazla araç ile hastaneye ulaşabildiğini iletti. Hastane yönetimi tarafından taşıma ihalesi yapılarak personele servis hizmeti verilmesini ve bunun ücretinin de döner sermayeden ödenmesini talep etti.

Kayseri’nin sağlık çıtasını Şehir Hastanesi ile daha yükseğe taşımak için hastane idaresi olarak verdikleri çabadan hiçbir şüphelerinin olmadığını belirten Başkan Doğan, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik’e teşekkür ederek gün geçtikçe hizmet kalitesi daha da artan Kayseri Şehir Hastanesine yakın zamanda kazandıracakları kreşin bu güzel hizmeti taçlandıracağını, çalışan memnuniyetinin sağlanacağını, mağduriyet oluşturan bu sorunların çözülmesiyle hizmet kalitesinin daha da artacağını söyledi.