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02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:54

Sahte plakalı tırla dolandırıcılık yapan şebeke Kayseri polisinden kaçamadı

Sahte plakalı tır ile firmalardan nakliye için aldıkları malzemeleri dolandıran 4 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre...

Sahte plakalı tırla dolandırıcılık yapan şebeke Kayseri polisinden kaçamadı
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Sahte plakalı tır ile firmalardan nakliye için aldıkları malzemeleri dolandıran 4 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir fabrika yetkilisi 400 bin TL değerinde toplam 21 ton ipliğin nakliye firması aracılığı ile 34 FS 4552 plakalı tıra yüklenerek Yunanistan’a doğru yola çıktığını ancak belirlenen zaman içerisinde tırın teslimatı yapmadığını ve ortadan kaybolduğunu polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği bünyesinde 3 özel ekip oluşturuldu. Ekipler Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis’te yaklaşık 1 hafta süren çalışmaları sonucu faili meçhul şahısların M.A.A. ve U.K. olduğunu belirledi. Ekipler Hatay’da düzenledikleri operasyonla M.A.A. ile U.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadelerinde firmaya ait çalıntı malların Kahramanmaraş ve Gaziantep’te piyasaya sürüldüğünü söylemesi üzerine harekete geçen polis, malları piyasaya sürdüğü tespit edilen H.D.’yi Kilis’te, malları değerinden aşağı faturasız sattığı tespit edilen M.D.’yi de Gaziantep’te yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan şüphelilerin olayda kullandığı 34 FS 4552 plakanın ikiz plaka olduğunu, çalışmalarda sahte plaka ve bu plakaya ait sahte tescil belgesi de ele geçirildi. Ayrıca yapılan çalışmalarda şüphelilerden M.A.A.’nın 34 FS 4552 ikiz plakalı tır ile Konya’dan 90 bin TL değerinde inşaat malzemesi, İstanbul’dan 100 bin TL değerinde salça malzemesi, Gaziantep’ten 200 bin TL değerinde çikolata malzemesini dolandırdığı tespit edildi.

Gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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