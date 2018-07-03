Şehir Hastanesi 120 bin hastaya hizmet verdi

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, hastanenin açıldığı tarihten bugüne kadar 120 bin hastayı ağırladıklarını, 986 ameliyat gerçekleştirdiklerini söyledi. Yaklaşık 4 bin hastanın yatış yaptığını sözlerine ekleyen Çelik, şehir hastanelerinde herhangi bir ücretin söz konusu olmadığını aktardı.

Başhekim Prof. Dr. Çelik hasta kabulüne başlandığı 5 Mayıs tarihinden itibaren hastanenin 120 bin civarında hastaya hizmet verdiğini belirterek; "Şehir Hastanemizin açılışı 5 Mayıs 2018 tarihinde açılışı gerçekleştirilmişti. 9 Mayıs tarihinde ilk hastalarımızı almaya başlamıştık. Toplam hasta sayısının 120 bin olduğunu görüyoruz. Poliklinik hasta sayışımız 104 bin civarındadır. Yaklaşık 4 bin yatış hasta sayımız var. 986 civarında ameliyat yapılmış. Acil başvuru sayısının 12 bindir. Eksikliklerimiz var mıdır? Tabi ki eksikliklerimiz mevcuttur. Büyükşehir belediye başkanımız ile oturup ulaşımın nasıl olacağı ile alakalı kendileri ile görüş alışverişinde bulunduk. Bununla ilgili çalışmamız hala devam etmektedir. Sahaya indiğimizde eksiklerimizi görüp gidermek için toplantılar yapıyoruz ve çalışmalarımız sürüyor" ifadelerini kullandı.

"Şehir hastanelerinde ücret söz konusu değil"

Şehir hastanesinin bir kamu hastanesi olduğunu ve herhangi bir ücretin söz konusu olmadığının altını çizen Prof. Dr. Çelik; "Şehir Hastanelerinde ücret söz konusu değildir. Burası bir kamu hastanesidir. Eskiden Eğitim ve Araştırma Hastanesinde muayene ücreti ne kadarsa, aynı ücret onlardan alınıyor. Ekstra herhangi bir ücret söz konusu olamaz. Kendilerine yazılan reçete ile beraber eczanelere gittiklerinde karşılarına ne ücret çıkıyorsa gene aynı ücret çıkacaktır. Hiçbir hizmete hiçbir şekilde ücret ödenmesi söz konusu değildir. Sosyal Güvenlik Kurumu koşulları ne ise kendilerinden ücret alınmadan ücretsiz hizmet vermekteyiz" diye konuştu.

"Hastanemizde kapasite yetmezliği söz konusu değil"

Ramazan aylarında hasta sayısının az olduğunu, önümüzdeki günlerden itibaren hasta sayısında artma beklediklerini ifade eden Başhekim Prof. Dr. İlhami Çelik sözlerini şöyle sürdürdü;

"Şuan açılış sürecimiz olduktan sonra biliyorsunuz ki Ramazan süreci yaşadık. Ramazan aylarında her zaman hasta sayısı azalır. Hasta sayısını artma konusunu önümüzdeki günlerde yakalayacağımızı düşünüyorum. Şuanda hastanemizde herhangi bir doluluk ve kapasite yetmezliği gibi bir şey söz konusu değildir. Bir takım personel ve hemşire eksikliklerimiz var. Çünkü bizler daha büyük bir alana geldik. Hasta odalarımız gerçekten 5 yıldızlı otel konforundadır. Yaklaşık 40 metrekareyi aşan odalarımız söz konusudur. Maksimum 1 veya 2 kişilik odalarımız mevcuttur. Televizyonları ve buzdolapları her şeyi bir otel konforunda düşünülmüştür."

"Amacımız sadece hastaya hizmet etmektir"

40 metrekareyi aşan 1 veya 2 kişilik odaların otel konforunda olduğunu vurgulayan Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik; "Uzaklık tabi ki söz konusu ediliyor. Biz eksiklerimizi görüp vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şunu unutmasınlar buralar hastalar için yapılıyor. Buraların amacı sadece hastaya hizmet etmektir. Onlar olduğu için bizler varız ve buradayız. Hastanemizi mutlaka ziyaret etmelerini istiyoruz. Burada onlara daha iyi hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Eski hastanelerde olan yatak sayısından şimdi tek yataklı odaların olduğu bir hastanemizin olduğunu ifade edebilirim" dedi.