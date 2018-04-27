Şehir Hastanesi’nde açılış öncesi son incelemeler yapılıyor

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş ile beraberindeki heyet, 5 Mayıs’ta açılacak olan Kayseri Şehir Hastanesi’nde hazırlıkları inceledi.

Açıklamalarda bulunan Müsteşar Gümüş, Kayseri Şehir Hastanesi’nde bine yakın hekim ve 4 bin 500’e yakın çalışanın olacağını ifade ederek hastane hakkında bilgiler verdi. Gümüş; "Kayseri Şehir Hastanemiz bin 607 yatak kapasiteli, 253 yoğun bakım yatağı, 43 ameliyathanesi olan en büyük hastanemizden bir tanesidir. Rötuşları, temizlikleri yapılıyor. Bu hastanemizin aynı şekilde 350 polikliniği var, yaklaşık bine yakın hekim çalışacak. Toplam 4 bin 500’e yakın çalışanı olacak bu hastanemizin. Öncelikle Kayserimize hayırlı olsun diyorum. Önümüzdeki hafta sonu inşallah 5. şehir hastanemizi 5. ayın 5’inde açacağız inşallah. Hastanemizin 3 bin 200 otoparkı, 200 açık otoparkı var. Tüm bunlarla birlikte yine hastanemizde Fizik Tedavi Hastanesi yanı başında yer alıyor. Aynı zamanda yüksek güvenlikle psikiyatri hastanesi yer almış durumda. Bu kompleks büyük emeklerle gerçekleşti. Öncelikle YDA ve tüm çalışanlarına, İl Sağlık Müdürlüğümüze tüm teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Kayserimize hayırlı olsun diyorum" dedi.

Yaklaşık 40 bine yakın yatağı modernize ederek sağlık teşkilatının uzun yıllar hastalara hizmet vereceğini kaydeden Gümüş açıklamalarını şöyle sürdürdü;

"Bundan sonraki süreçte inşallah Eskişehir Şehir Hastanemiz hazırlıklarını tamamladı. Akabinde Manisa Şehir Hastanemiz ve Elazığ Şehir Hastanemiz bu yıl içerisinde en son da 3 bin 700 yataklı Bilkent Şehir Hastanemiz açılışa hazırlanıyor. Toplam bu yıl içerisinde 8 bin 700 yatak şehir hastanelerimizi hizmete sokacağız. Bugün Yüksek Planlama Kurulu’ndan şuanda imzaya açılan, inşallah önümüzdeki hafta ihale sürecine başlayacağımız ve bunların en büyüğü olan Sancaktepe Şehir Hastanemizin de ihalesini başlatıyoruz. Onu da Temmuz sonuna kadar yetiştirmeyi düşünüyoruz. O da şehir hastaneleri içerisinde en büyüğü olan 4 bin 200 yatak İstanbul Sancaktepe’de bu yıl inşallah temelini atmış olacağız. Bu şekilde toplam 40 bine yakın bir yatağı modernize etmiş oluyoruz. Artık sağlık teşkilatımız modern binalarda uzun yıllar hastalarımıza hizmet verecekler."

Sağlık Bakanı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş’e Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Alper, Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İnceöz, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli de eşlik etti.