Şehir Hastanesinde simülasyon çalışmaları devam ediyor

Açılışına sayılı günler kala Şehir Hastanesinde simülasyon çalışmalarında hareketli anlar yaşandı.

Simülasyon çalışmasına, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Şehir Hastaneleri Koordinasyon Daire Başkanı Sayit Çelebi, Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Öğrt. Üyesi Ali Ramazan Benli, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık,çok sayıda sağlık yöneticisi ve sağlık çalışanı katıldı.

Senaryo gereği Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları hasta ve hasta yakını olarak Şehir Hastanesinin her bölümüne eş zamanlı olarak giriş yaptılar. Hasta karşılama, hasta kayıttan poliklinik bekleme ve muayene süreçleri, tetkik sonuç, laboratuvarlar, acil servisler, ameliyathane, servisler ve tüm hastane birimlerinde süreçler canlandırıldı. Bu simülasyon sürecinde hastaneyi ve personeli zorlayacak, hasta yakını stresleri, kavga ve çocuk kaçırmaya kadar oluşabilecek tüm olumsuzlar senaryoda yer aldı.

Çalışmayla ilgili bilgi veren İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali Ramazan Benli, “Aynı anda giriş yapan vakaların süreçlerini izledik değerlendirdik, beyaz kod verilip verilmeyeceğini inceledik. Sonuç olarak tüm simülasyon başarı ile tamamlandı. Burası bilindiği üzere kamu ve özel otaklığı ile yürütülen bir hastane olacak, burada kamu ve özel tarafın birbirine entegre bir şekilde işleri yürütmesi gerekiyor. Bunun için bu simülasyon çok önemliydi yakın zamanda açılacak olan Şehir Hastanesi işletmesinde bir sorun yaşamamak için böyle bir simülasyonu öngördük” dedi.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik ise yeni açılacak olan hastanede olası hataların önüne geçmek için simülasyon çalışması düzenlediklerini söyledi. Çelik, “Tüm çalışanlarımızın burada olmasını sağlamaya çalıştık, çalışanlarımızın üçte biri buradaydı, netice itibariyle simülasyon, aksaklıklar yaşanmadan başarılı bir şekilde tamamlandı katılan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.