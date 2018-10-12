Şehir Hastanesi’ne hayırsever desteği

Kayserili hayırsever Emine Küçükşahin tarafından merhum eşi Bayram Küçükşahin adına Şehir Hastanesi’ne bağışladığı ambulans, hizmet vermeye başladı.

Kayserili hayırsever Emine Küçükşahin, merhum eşi Bayram Küçükşahin adına Şehir Hastanesi’ne tam donanımlı ambulans bağışladı. Ambulans, Şehir Hastanesi Acil Servisi önünde düzenlenen tören ile hizmet vermeye başladı.

Törene, Vali Yardımcısı Nail Anlar, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Şehir Hastanesi Başhekimi İlhami Çelik, hayırsever Emine Küçükşahin ve hastane yöneticileri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşa yapan Şehir Hastanesi Başhekimi İlhami Çelik, “Bu ambulans bizim için büyük gurur oldu. Bu tür yardımlara ihtiyacımız vardı. Sağlıkta çok daha fazla desteğe ihtiyacımız var. Bu konuda hayırseverimizin gösterdiği gayretten dolayı kendilerine şükran duyuyoruz. Başka yardımseverler tarafından da bu tür yardımların devam etmesini arzu ediyoruz. Bu ambulans birçok canı kurtarmak için çalışacak. Bu ambulansa çok fazla gereksinim duymayız ama hayatın gerçeği, ambulanslara her zaman ihtiyacımız var. Çünkü sağlık her şeyin başında geliyor” dedi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli de, Kayseri’nin acil sağlık hizmetlerinde iyi bir noktada olduğunu söyleyerek, “Bu ambulans her şeyden önce bir can kurtarmak için çalışacaktır. Şehir Hastanemizde bu konuda bir sıkıntımız vardı. Onun için ambulansın hastanemize verilmesini arzu ettik. Kayseri’de acil sağlık hizmetlerimiz çok iyi bir noktaya geldi. 49 ambulansımızla yüzde 94 oranında 10 dakikanın altında vakaya ulaşımımız var. Ambulanslarımız da biraz sıkıntı var ama Türkiye ortalamalarına baktığımız zaman ulaşımdaki problemimizi büyük oranda aşmış bulunuyoruz. Hava, kar paleti ve özellikli ambulanslarımızı da farklı şekillerde kullanabiliyoruz. İnşallah daha da iyi olacak. Bu hayırlar bizim enerjimize enerji katıyor” ifadelerini kullandı.

Vali Yardımcısı Nail Anlar ise, “Devletimiz sağlık alanında çok güzel yatırımlar yapıyor. Bunu son 15 yılda en güzel şekilde görüyoruz. Kayseri Mayıs ayında çok değerli bir sağlık tesisine kavuştu. Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açıldı. Kayseri sağlık alanında her gün ivme kazanıyor, daha da güzel noktalara geliyor. Devletin yaptığı yatırımların yanında hayırseverlerin yaptığı yatırımlara da ihtiyacımız var. Devletimizin yaptığı yatırımlar ne kadar yeterli de olsa, ülkemizin çok daha büyük ihtiyaçları bulunduğu için belirli bi noktada sınırda kalabiliyor. Bu anlamda hayırseverlerimiz imdada yetişiyor, bizlere yardım ediyor” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından hayırsever Emine Küçükşahin’e plaket verildi.