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27 Nisan 2018 Cuma 15:30

Şehit Komandolar Caddesi’nde ağaçlandırma

Bu yıl ağaçlandırma seferberliği başlayan Talas Belediyesinde, Zincidere 1. Komando Tugayı önündeki Şehit Komandolar Caddesinde 150 fidan toprakla buluştu.İstem Koleji ve Durak-Hava Demir İlkokulu öğrencileriyle birlikte yolun her iki yanına...

Şehit Komandolar Caddesi'nde ağaçlandırma
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Bu yıl ağaçlandırma seferberliği başlayan Talas Belediyesinde, Zincidere 1. Komando Tugayı önündeki Şehit Komandolar Caddesinde 150 fidan toprakla buluştu.

İstem Koleji ve Durak-Hava Demir İlkokulu öğrencileriyle birlikte yolun her iki yanına fidan diken Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Yeşillendirme çalışmamıza tüm hızıyla devam ediyoruz. İnşallah bu yıl Talas için de özel bir yıl. 15 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz.” dedi.

Bu yılki hedeflerinin şehir içerisini ve yol kenarlarını yeşillendirmek olduğunu anlatan Başkan Palancıoğlu, belediye olarak bu sene yoğun bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Başkan Palancıoğlu, “Diktiğimiz fidanlar özellikle boylu mavi serviler. Yani hızlı bir şekilde çevremizin yeşillenmesini sağlayacağız. Burada da anaokullarından başlamak üzere ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ile farklı sivil toplum kuruluşlarıyla ağaçlandırma çalışmaları yapıyoruz. Şuanda da lise ve anaokulu öğrencilerimizle birlikte fidanları toprakla buluşturuyoruz. Çocuklarımıza fidan dikim zevkini aşıladık. Biraz önce kendilerine yardım etmek istedim ama kabul etmediler. Kendilerini tebrik ediyorum.” diye konuştu.

Çocuklarla birlikte fidan diken Başkan Palancıoğlu daha sonra kendilerine meyve suyu ve kek ikram etti. Program hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
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