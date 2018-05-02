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02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:30

Şekersporlu Milli Güreşçi Öztürk Rusya’dan bronz madalya ile döndü

Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından organize edilen Avrupa Büyükler Grekoromen güreş şampiyonası Rusya’ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyetinin Kaspiysk şehrinde 30 Nisan-1 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenlendi.Şampiyonaya, Türkiye...

Şekersporlu Milli Güreşçi Öztürk Rusya'dan bronz madalya ile döndü
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Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından organize edilen Avrupa Büyükler Grekoromen güreş şampiyonası Rusya’ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyetinin Kaspiysk şehrinde 30 Nisan-1 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenlendi.

Şampiyonaya, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın başkanlığında katılan Milli Güreşçi Rıza Kayaalp130 kiloda altın madalya kazanırken Kayseri Şeker sporlu Ekrem Öztürk ise Rusya’dan bronz madalya ile döndü.

Greko-Romen güreş milli takımımızda yer alan Kayseri Şekersporlu güreşçi Ekrem Öztürk 55 kilodaki üçüncülük maçında Bulgar rakibi Nedyalko Petrov’u 12-4 teknik üstünlükle yenerek bronz madalya kazanmayı başardı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Öztürk’ün mesajıyla ilgili yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp’i ve 55 kiloda bronz madalya elde eden Ekrem Öztürk’ü tebrik ediyorum. Bu organizasyonda kürsünün en üst basamağına çıkarak İstiklal Marşımızı okutan ve 8. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp kardeşime kariyerinin devamında başarılar diliyorum. Bu başarıda emeği geçen antrenörlerimiz ile sporcularımızın ailelerini de kutluyorum."
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