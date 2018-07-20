KAYSERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Temmuz 2018 Cuma 11:58

Selçuklu Uygarlığı müzesinde iki sergi birden

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Uygarlığı Müzesinde, ‘Kayseri’nin Manevi Mimarları’ ve ‘Gençlerin Gözünden Selçuklu Medeniyeti’ adlı iki sergi açtı.Selçuklu Uygarlığı Müzesi’nde Kayseri’nin manevi değerlerini yaşatmak...

Selçuklu Uygarlığı müzesinde iki sergi birden
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Uygarlığı Müzesinde, ‘Kayseri’nin Manevi Mimarları’ ve ‘Gençlerin Gözünden Selçuklu Medeniyeti’ adlı iki sergi açtı.

Selçuklu Uygarlığı Müzesi’nde Kayseri’nin manevi değerlerini yaşatmak ve yeni nesil gençliğe tanıtmak amacıyla “Kayseri’nin Manevi Mimarları” adlı sergi açıldı. Sergide Hz. Mevlana’nın Hocası Seyyid Burhaneddin, Davud-i Kayseri, Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba, İbrahim Tennuri, Zeynel Abidin gibi önemli isimlerin yaşantılarından kesitler sunuluyor. Sergide ayrıca Kayseri’nin manevi mimarlarının hayatlarına örnek teşkil eden Dört Halife Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali ile ilgili bilgiler de yer alıyor.

Selçuklu Uygarlığı Müzesi’nde açılan ikinci sergide ise Selçuklu şehirleri bulunuyor. Selçuklu Uygarlığı’nın etkin olduğu Kayseri, Konya ve Sivas şehirlerini gezerek bu üç şehirdeki mimari eserleri fotoğraflayan Anadolu Sinemacılar Derneği üyesi gençler “Gençlerin Gözünden Selçuklu Medeniyeti” adlı bir sergi açtılar.

Dijital sunumlarla zenginleştirilen her iki sergi pazartesi günleri hariç haftanın her günü 9.00-19.00 saatleri arasında gezilebiliyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku