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13 Ekim 2018 Cumartesi 11:05

Şıhlı Derneği AK Parti Develi İlçe Başkanı Turan’ı ziyaret etti

Şıhlı Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı Oğuz Şimşek ve Yönetim Kurulu üyeleri AK Parti Develi İlçe Başkanlığına atanan Osman Turan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.AK Parti Develi İlçe Başkanı Osman Turan, hayırlı olsun...

Şıhlı Derneği AK Parti Develi İlçe Başkanı Turan'ı ziyaret etti
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Şıhlı Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı Oğuz Şimşek ve Yönetim Kurulu üyeleri AK Parti Develi İlçe Başkanlığına atanan Osman Turan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

AK Parti Develi İlçe Başkanı Osman Turan, hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Şıhlı Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kuruluna nezaketlerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyarette konuşan Şıhlı Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı Oğuz Şimşek ise şahısların ve makamların gelip geçici olduğuna değinerek, davalarına sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi. Dernek Başkanı Şimşek, “Yönetim Kurulu üyelerimizle ve bir önceki İlçe Başkanımız Mehmet Durukan beyle birlikte AK Parti Develi İlçe Başkanlığına atanan Osman Turan Beye hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Şahıslar ve makamlar gelip geçicidir. Dava her zaman kalıcıdır. Biz davamıza sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.
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