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03 Temmuz 2018 Salı 10:21

Silah ticareti yapan iki kişi gözaltına alındı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Organize Büro Amirliği ekipleri tarafından silah ticareti yapanlara yönelik operasyon yapıldı.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü...

Silah ticareti yapan iki kişi gözaltına alındı
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Organize Büro Amirliği ekipleri tarafından silah ticareti yapanlara yönelik operasyon yapıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda T.H. ve G.Y. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

G.Y.’nin evinde yapılan aramalarda 1 adet tarihi eser olarak değerlendirilen heykel, 1 adet şarjör, 22 adet fişek ele geçirildi.

Daha önce yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca, iki adet şarjör bir adet ucu kesilmiş ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmişti.
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