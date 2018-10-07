Sınava saniyelerle yetiştiler

2018 Ortaöğretim Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için adaylar okullara koşarak gelerek saniyelerle yetiştiler.

2018 Ortaöğretim Kamu Personel Seçme Sınavı saat 10:00’da başladı. Sınava giren adaylar aileleriyle beraber okullara gelerek sınav saatini beklemeye başladılar. Adaylar sınava girerken polisler tarafından titizlikle aranarak sınav salonlarına geçtiler. Sınav görevlilerinin adaylara son çağrılarını yapmasıyla beraber adaylar sınav olacakları okullara yetişmek için koşturdular. Sınav olacakları yerlere adaylar saniyelerle yetişirken okul kapılarının kapanmasıyla beraber adaylar ve aileleri veryansın etti. Sınavın başlamasıyla beraber ailelerde okullarda bulunan banklara oturarak Kur’an-ı Kerim okuyarak çocukları için dua ettiler.

Ortaöğretim KPSS sınavının 130 dakika süreceği ve sonuçların ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacağı öğrenildi.