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26 Nisan 2018 Perşembe 12:14

Siviş Camii ve Çeşmesi aslına uygun onarıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye tarafından restore edilen Siviş Camii ve Çeşmesi’nin aslına uygun olarak onarıldığını söyledi.Tarihi mekanların onarılarak gelecek kuşaklara aktarılması ile Anadolu Kültür ve...

Siviş Camii ve Çeşmesi aslına uygun onarıldı
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye tarafından restore edilen Siviş Camii ve Çeşmesi’nin aslına uygun olarak onarıldığını söyledi.

Tarihi mekanların onarılarak gelecek kuşaklara aktarılması ile Anadolu Kültür ve Sanat yapıların yaşatıldığını ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Büyükkılıç, Siviş Camii ve Çeşmesi’nin aslına uygun yenileme çalışmalarına 25 Aralık 2017 günü başlandığını ve bu hafta tamamlandığını ifade etti.

Melikgazi ilçesinde yer alan bir çok tarihi eserin dünya kültür varlıkları içinde yer aldığını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Küçükmustafa Mahallesi, Yunusemre caddesi üzerinde yer alan Siviş Mescidi ve Çeşmesi restorasyon çalışması tamamlandı. Kış şartlarında dahi yapının tamamlanarak hizmete açılması için gereken hassasiyet gösterildi. Harabe ve yıkık durumundaki yapı bir kültür ve sanat tarihi eseri olmasına rağmen ibadet kapalı idi. Camii kare planlı ve kuzey cephesi hattı boyunca avlusu bulunan yapının duvarları moloz taşla örülmüş olup aralara ahşap hatıllar bulunmaktadır. Kadınlar mahfeli yer almaktadır. Camii ahşap minber ve zemin kaplaması ahşaptır. Melikgazi Belediyesi olarak geçmişimizi seviyor, geçmişimizle, tarihimizle övünüyoruz. Onlara layık olabilmek için Melikgazi Belediyesi olarak Kayserimizdeki tüm tarihi dokuyu ele alma niyetiyle yola çıktık ve hızla devam ediyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Siviş Camii ve Çeşmesi’nin aslına uygun olarak tamamlanmış hali ile önümüzdeki günlerde hizmete açılacağını sözlerine ekledi.
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