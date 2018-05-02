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02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:53

Siviş Camisi gelecek nesillere hizmet verecek

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Küçükmustafa Mahallesi’nde yer alan Siviş Camisi’nin Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özheseki’nin katılımları ile 4 Mayıs 2018 Cuma günü saat: 12.30’da düzenlenecek tören ile...

Siviş Camisi gelecek nesillere hizmet verecek
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Küçükmustafa Mahallesi’nde yer alan Siviş Camisi’nin Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özheseki’nin katılımları ile 4 Mayıs 2018 Cuma günü saat: 12.30’da düzenlenecek tören ile hizmete açılacağını söyledi.

Küçükmustafa Mahallesi, Yunusemre caddesi üzerinde yer alan Siviş Camisi’nin ve Çeşmesi restorasyon çalışmasının tamamlandığını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, Siviş Mescidi’nin aslına uygun yenileme çalışmalarına 25 Aralık 2017 günü başlandığını ve kış mevsim şartlarına rağmen kısa sürede tamamlandığını kaydetti.

Melikgazi ilçesinde yer alan bir çok tarihi eserin dünya kültür varlıkları içinde yer aldığını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Küçükmustafa Mahallesi, Yunusemre caddesi üzerinde yer alan Siviş Mescidi restorasyon çalışması tamamlandı. Harabe ve yıkık durumdaki yapı bir kültür ve sanat tarihi eseri olmasına rağmen ibadet kapalı idi. Melikgazi Belediyesi olarak geçmişimizi seviyor, geçmişimizle, tarihimizle övünüyoruz. Siviş Mescidi yeniden yenilenen hali ile açılış törenimize tüm halkımızı davet ediyorum” dedi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Siviş Mescidi’nin Kayseri’ye ve semt halkına hayırlı olması dileğinde bulunduğunu sözlerine ekledi.
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