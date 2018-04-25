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25 Nisan 2018 Çarşamba 10:00

Sokaktan madalyaya uzanan çocuklar, 500 fidanı toprakla buluşturdu

Kayseri İl Emniyet Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü ve Emniyetspor Kulübü işbirliği ile İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı...

Sokaktan madalyaya uzanan çocuklar, 500 fidanı toprakla buluşturdu
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Kayseri İl Emniyet Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü ve Emniyetspor Kulübü işbirliği ile İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında 500 adet çam fidanını toprakla buluşturuldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen fidan dikim etkinliğine, Emniyetspor Kulübü Başkanı Saffet Arslan, Orman İşletme Müdürü Özdal Yağan, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü İrfan Sancar, TDP Polisleri, öğretmenler, veliler ve yaklaşık 500 öğrenci katıldı.

Orman İşletme Müdürlüğünce Yılanlı Dağı Mevkiindeki ağaçlandırma sahası içerisine hazırlanan dikim yerine, 500 çam fidanını çocuklar bizzat kendi elleri ile toprakla buluşturarak ardından can suyu da verdi.

Etkinliğe katılan veliler, “Böyle bir fırsat verdikleri için başta Emniyet Müdürlüğü yetkilileri olmak üzere Emniyetspor Kulübü yöneticileri ve Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın sportif ve kültürel faaliyetler ile böyle sosyal faaliyetler ile de buluşturulması bizler için çok önemli, düzenlenen etkinlik bayram havasında geçiyor. Çocuklarımızın taekwondo sporundaki başarıları ile birlikte bu tür etkinliklere katılmaları streslerini atmalarına yardımcı oluyor, zaten çocuklarımızın yüzlerinden bu mutluluk okunuyor” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte ayrıca, çocuklar ile velilerine ikramlarda bulunularak hediyeler verildi ve çekilen hatıra fotoğrafı ile etkinlik sona erdi.
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