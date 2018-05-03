Soysallı Mahallesinin gençleri Başkan Cabbar’ı ziyaret etti

Soysallı Mahallesi sakinlerinden bir grup genç Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ı makamında ziyaret ederek mahalleleriyle ilgili taleplerini dile getirdi.Gençlerin ziyaretlerinden dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Cabbar...

Soysallı Mahallesi sakinlerinden bir grup genç Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ı makamında ziyaret ederek mahalleleriyle ilgili taleplerini dile getirdi.

Gençlerin ziyaretlerinden dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Cabbar “Gençlerimizin özellikle boş vakitlerini değerlendirmeleri için gençlerimizle birlikte belirleyeceğimiz yerlerde çalışmalar yapacağız. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyor, bir yol haritası belirleyerek gençlerimizin isteklerine cevap verme gayretinde olacağız” dedi.