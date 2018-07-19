SP Hacılar İlçe Başkanlığı’nın camlarını kırdılar

Kayseri’nin Hacılar İlçesinde, Saadet Partisi Hacılar İlçe Başkanlığı’nın camları kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kırıldı. Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, "Münferit bir saldırı olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlarımız araştırıyor" dedi.

Olay sonrasında polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlatırken, Yozgat’ta Orta Anadolu Kalkınma Ajansı toplantısına katılan Vali Süleyman Kamçı, konu hakkında, "Saldırı dememek lazım. Gece vakti pencerelerin 4 tane camı taşla beraber kırılmış. Etrafta kamera olmadığı için de ne yapıldı ve kim tarafından yapıldı oda belli değil. Arkadaşlarımız araştırıyor. Münferit bir saldırı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Nuri Ürkündaş, Hacılar İlçe Başkanlığı’nda bulunan bütün camların kırıldığını ifade ederek arzu edilmeyen olayın yaşandığını vurguladı. Başkan Nuri Ürkündaş: “Bu gece Kayseri’mizin Hacılar İlçesi Saadet Partisi ilçe teşkilatımıza istenilmeyen, arzu edilmeyen bir şekilde saldırı yapılmıştır. Sabah bu haberi aldığımızda Emniyet güçlerimiz ve bütün teşkilatımızla beraber oraya gittik. İlçe teşkilatımızın bütün camlarını kırmışlar. Güvenlik güçlerimiz olay yeri inceleme ekiplerimiz geldiler. İçeride suç unsuru bir alet bulamadılar. Anladığımız kadarıyla bir kundaklama oldu. Camlarımızda Necmettin Erbakan hocamızın resmi, Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu Bey’in resmi, Saadet Partimizin amblemleri vardı. Onları hedef alarak bütün camlarımızı kırmışlar. Seçim öncesinde de Genel Başkanımız ve Saadet Partisi olarak devamlı kutuplaştırma ve ayrıştırma yapmayın diye siyasi parti liderlerine mesajımızı gönderdik. Kendini bilmez insanlar hızını alamayarak Saadet Partisini ilçe binasını saldırı yapmışlardır. Bunu biz nefret ile kınıyoruz. İnşallah güvenlik güçlerimiz olaya müdahil oldular ve çevre de bulunan kameraları inceliyorlar. Bu saldırıları yapan insanlar ortaya çıkarılır ve gerekli cezalar verilir” dedi.

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Nuri Ürkündaş , Saadet Partisi’ne yapılan saldırının bir başka gün başka partilere de yapılabileceğini vurgulayarak bu tip olayların yaşanmamasını ve Türkiye’nin demokrasiye ihtiyacı olduğunu belirtti.

SP Hacılar ilçe Başkanı Tuncay Eser ise, "Sabah 9 ‘da bir telefon ile parti binamızdan bir haber geldi. Binanıza kundaklama oldu diye. Camlarının kırıldığını bir haber ile aldık. Özellikle Erbakan hocamız ve Temel Bey’in resimlerinin olduğu camlar, parti bayrağımızın olduğu camlar bizzat kırılmış. Diğer camlarımızda herhangi bir şey yok. Bunun siyasi bir şey olduğu bellidir. Emniyetimiz Allah razı olsun gerekli ilgi ve alakayı gösterdi. Bütün tutulması gereken raporları her şeyi yaptı. Onlara da bizler teşekkür ediyoruz. Hacılar İlçe Başkanlığımız da öyle bir seçim yaşadık ki biz hiçbir siyasi parti ile en ufak bir gerginlik veya tartışma yaşamadık. Seçim sonrası ise özellikle bir ay geçmesine rağmen böyle bir şeyin olması gerçekten üzücü bir olay oldu. Hiçbir şahıs hakkında bir dilekçemiz olmadı. Sadece Emniyet Müdürlüğümüze bir suç duyurusunda bulunduk. Onlar gereken şeyleri yazdılar. Şuan bekleyeceğiz." diye konuştu.