SP İl Başkanı Arıkan: 'Genel Merkezimizin yürütmüş olduğu çalışmalara desteğimiz tamdır'

İl Başkanı Arıkan 24 Haziran seçimleri ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Saadet Partisi olarak birlik ve beraberliği ön planda tutan, toplumun her kesimini tatmin edecek vasıflara sahip kucaklayıcı bir adayı geniş tabanlı bir mutabakatla milletin takdirine sunma gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Arıkan; genel merkezin yürüttüğü çalışmalara desteklerinin tam olduğunu vurguladı. Arıkan açıklamasında; "24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel seçimleri dolayısıyla ülke gündeminde yoğun bir siyasi hareketlilik hepimizin takip ettiği şekilde devam etmektedir. Saadet Partisi Genel Merkezimizin bu konuda yürüttüğü çalışmalar kamuoyunun gözleri önünde devam etmektedir. Saadet Partisi olarak bizler, bugün ülkemizin içinde bulunduğu kutuplaşma ve kamplaşma siyasetinden uzaklaşıp birlik ve beraberliği ön planda tutan, toplumun her kesimini tatmin edecek vasıflara sahip kucaklayıcı bir adayı geniş tabanlı bir mutabakatla milletimizin takdirine sunma gayretinde olduğumuzu ifade etmek isteriz. Bu kapsamda belirlenecek olan adayın her ne şartta olursa olsun kesinlikle yine milletimizin imzaları ve teklifleri ile adaylık müracaatını yapması bizim için önem arz etmektedir. Bundan dolayı ilimizde yapacağımız imza listelerini oluşturmak için il teşkilatımız gayretli bir çalışma içerisindedir. Kayseri il ve ilçe teşkilatları olarak genel merkezimizin yürütmüş olduğu çalışmalara itimatımız ve desteğimiz tamdır. Yapılacak olan seçimlerin ilimize, ülkemize ve tüm dünya mazlumlarının kurtuluşuna vesile olmasını temenni eder, hayırlı çalışmalar dilerim" ifadelerine yer verdi.