Tabipler Odasının üniversite adı önerisi: Alparslan Türkeş Üniversitesi

Kayseri Tabipler Odası, Erciyes Üniversitesinden ayrılacak Kayseri Üniversitesinin adının Alparslan Türkeş Üniversitesi olması ve Veteriner Fakültesinin Erciyes Üniversitesinde kalması gerektiğini ifade etti.

147 sayılı Kanun tasarısı Ek Madde-189 ile Erciyes Üniversitesinin bazı fakülte ve yüksek okullarının ayrılarak Kayseri Üniversitesi olarak açılmasına dair yazılı açıklamada bulunan Kayseri Tabip Odası Başkanı Hüseyin Per, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, alanında başarılı akademik ve idari kadrosuyla başta halk sağlığı ve hayvan sağlığı olmak üzere sağlık bilimleri içerisinde ulusal ve uluslararası bilimsel platformlarda ilimiz ve ülkemizi temsil eden güzide bir kurumumuzdur. Veteriner Fakültesi bünyesinde hizmet veren Araştırma ve Uygulama Hastanesi yılda yaklaşık 10 bin hastaya 7/24 hizmet sunmaktadır.

Veteriner Fakültesi, Erciyes Üniversitesi Fakülteleri ve tüm Veteriner Fakülteleri arasında araştırmacı başına düşen yayın ve atıf sayısı bakımından Türkiye’de ilk sırada yer alarak Erciyes Üniversitesi’nin Araştırma Üniversitesi olmasında büyük katkı sağlamıştır.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilen ‘tek sağlık, tek tıp’ konsepti olarak bilinen kavram, insan, hayvan ve çevre sağlığının korunması için özellikle zoonotik hastalıklarla mücadelede yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde beşeri ve veteriner hekimlerin işbirliği içerisinde çalışması yaklaşımıdır. Son çeyrek yüzyılda ortaya çıkan 38 yeni patojenin %75’inin, insanlarda hastalık oluşturan gıdaların yüzde 90’ının hayvansal kaynaklı olduğu düşünüldüğünde tıp ve veteriner hekimlerinin birlikte çalışmasının zorunluluğu daha iyi anlaşılacaktır. Bu iş birliğinin en güzel örneklerinden birisi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde bulunan aşı üretim merkezimizdir. İlgili merkezde veteriner hekimler ile tabipler Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı aşısı üretimi üzerinde birlikte çalışmaktadırlar. Ayrıca Kayseri Hayvanat bahçesindeki Pumalarda ortaya çıkan Anthrax (Şarbon) vakalarına da ERÜ Akademisyen Veteriner Hekimleri ve Tıp Fakültesi Araştırmacılarının ortak müdahalesi ile bu halk sağlığı açısından tehlikeli ve son derece önemli durumun kısa sürede bertaraf edilmesi ve başarılı şekilde sonlandırılması da bu işbirliğine güzel bir örnektir. Bu örneklerde de görüleceği üzere Tıp ve Veteriner Fakültelerinin aynı kurumda olması Halk Sağlığı problemlerine hızlı müdahale edilmesi açısından önemlidir. Bu birlikteliği Kayseri Tabip Odası olarak zorunlu görüyor ve destekliyoruz. Bu bağlamda, bir bütünün önemli bir parçası olarak diğer disiplinlerle birlikte Erciyes Üniversitesi’nde özverili bir faaliyet gösteren Veteriner Fakültesinin mevcut konumunun korunması gereklidir. Yeni bir bina ve yerleşkede veteriner fakültesinin tek başına aktif olarak hizmet vermesi için en az 10 yıl gerekmektedir. “Tek Tıp, Tek Sağlık” misyonunun yerine getirilmesinde Veteriner Fakültesi tek başına çaresiz kalacak ve toplum sağlığına hizmet de edemeyecektir. Şimdiye kadar yapılan yatırımlar da atıl kalacaktır.

Bugüne kadar sarf edilen tüm kaynakların heba olmaması için Kayseri Üniversitesi kuruluşuna dair kanun tasarısının yeniden gözden geçirilmesi, Kayseri ve ülke adına daha uygun bir proje ile yeniden sunulması gerekmektedir.

Önerimiz, şehrin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu öncelikli alanlar olmak üzere Erciyes Üniversitesi 15 Temmuz yerleşkesinde bir bilim ve teknoloji üniversitesinin kurulmasıdır. Kurulacak bu yeni üniversiteye Başbakanlık Müsteşarlığı döneminde Türkiye Bilimsel Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK), Atom Enerjisi Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve OYAK gibi milli eserlerin kurucusu olan Cennet mekan hemşerimiz Türk Dünyasının Lideri Alparslan TÜRKEŞ’in isminin verilmesi en isabetli karar olacaktır.”