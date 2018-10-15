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15 Ekim 2018 Pazartesi 09:59

TAGEM ile Kayseri Şeker’den ortaklaşa tohum ıslah projesi

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü TAGEM ile Kayseri Şeker ortaklaşa yürütülmekte olan Buğday ve Arpa Islahı Projesinde ekimlere başlandığı belirtildi.TAGEM-Tarla Bitkileri Araştırma Enstitüsü tarafından Tarımsal...

TAGEM ile Kayseri Şeker'den ortaklaşa tohum ıslah projesi
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Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü TAGEM ile Kayseri Şeker ortaklaşa yürütülmekte olan Buğday ve Arpa Islahı Projesinde ekimlere başlandığı belirtildi.

TAGEM-Tarla Bitkileri Araştırma Enstitüsü tarafından Tarımsal Islah Projesi kapsamında yürütülmekte olan ve Kayseri Şeker’e ait Pazarören bölgesinde 50 dekar araziye 30 çeşit tescilli ve tescile aday buğday ile arpanın deneme ekimleri yapıldı.

Yetkililer, tohumculukta çok büyük avantajlar ile biyoçeşitlilik bakımından zengin bir potansiyele sahip olan Türkiye’deki genetik kaynaklar, ar-ge ıslah çalışmaları, sürdürülebilir tarım uygulamaları ile yeni tohum çeşitleri geliştirerek tohumculukta başarıyı yakalayıp, tarımda söz sahibi olunmasının hedeflendiğini ifade ettiler.
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