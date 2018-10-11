Taksi şoförü babasını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Kayseri’de 3 aylık maaşını çekerek satın aldığı tüfekle otogar taksi durağında taksicilik yapan 62 yaşındaki babasını öldüren 46 yaşındaki sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, “Mağdurum, tahliyemi istiyorum” dedi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Bülent Ü.(46) ile avukatı hazır bulundu.

İddianamede, 6 Mart’ta Şehirlerarası Terminal önünde taksi durağında, 3 aylık maaşını çektikten sonra tüfek satın alan ve bir süre alkol kullanan Bülent Ü., 38 T 0319 plakalı aracının önünde bekleyen babası Sadık Ü.’nün yanına gitti. B.Ü. yanında getirdiği av tüfeğini babasının kafasına doğrultarak ateş etti. Sadık Ü., olay yerinde hayatını kaybederken, Bülent Ü. başka taksinin içindeki yolcuyu indirip, olay yerinden uzaklaştı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği iddiaları yer aldı.

Akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen sanık Bülent Ü. hakkında raporun geldiği öğrenildi. Sanığın ceza ehliyetinin tam olduğuna dair rapor okunarak dosyasına konuldu.

Karar verileceği Uyarısı ile son sözü sorulan sanık Bülent Ü. “Mağdurum, tahliyemi istiyorum. Bir diyeceğim yok” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanığa ‘üstsoydan akrabayı kasten öldürme’ suçundan herhangi bir indirim maddesi uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.