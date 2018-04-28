Talas 325 görücüye çıkıyor

Kayseri’de inşaat sektörünün parlayan yıldızı Avenir İnşaat’ın Talas İlçesi’nde inşa edeceği Talas 325 Projesi görücüye çıkıyor.

Grup Avenir Türkiye direktörü İbrahim Arık, toplamda 325 konut inşa edecekleri projelerinin örnek dairesinin tamamlandığını belirterek, "30 Nisan Pazartesi günü Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi Anayurt Talas adresindeki şantiyemizde örnek daire gösterimi ve proje tanıtımı yapacağız. Sabah 09:00 ile akşam 18:00 saatleri arasında örnek dairemizi ve yapacağımız konutların kalitesini görmeye projemiz hakkında yapacağımız sunumu izlemeye tüm halkımızı davet ediyoruz" dedi.

Arık, Kayseri’de inşaat sektöründe alışılagelmiş olan mesken ve çevre düzenlemesi için ayrıca para alınması konusunu Avenir İnşaat olarak doğru bulmadıklarını ve Talas 325 Projesi’nde satış fiyatlarının mesken ve çevre düzenlemesi parası da dahil olarak belirleneceğini ifade etti.

İnşaat kalitesinde üst segmentte üretim yapacaklarını fiyat politikasında cazip fiyatlar oluşturacaklarını kaydeden İbrahim Arık, “Avrupa standartlarında yapacağımız konutlarımız inşaat kalitesiyle de cazip fiyatlarıyla da tercih sebebi olacak durumda. Kayseri İnşaat sektöründe farkımızı ortaya koyarak çıkış yapmayı planladık. Farkımızı görmek bilgi almak isteyen bütün vatandaşlarımızı 30 Nisan günü örnek daire gösterimi ve proje tanıtımımıza bekliyoruz" diye konuştu.