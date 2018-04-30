Talas 70 bin çiçek ve 50 bin fidanla süslendi

Bu yıl ağaçlandırma seferberliğinin yapıldığı Talas Belediyesinde aynı zamanda ilçenin rengârenk olması için çeşitli cinslerden 70 bin çiçek ile 50 bin fidan kavşak, kaldırım, orta kaldırım ve parklara dikildi.Park ve Bahçeler Müdürlüğünün...

Bu yıl ağaçlandırma seferberliğinin yapıldığı Talas Belediyesinde aynı zamanda ilçenin rengârenk olması için çeşitli cinslerden 70 bin çiçek ile 50 bin fidan kavşak, kaldırım, orta kaldırım ve parklara dikildi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğünün şantiyesini ziyaret eden Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, alınan çiçek ve fidanlarla ilgili yetkililerden bilgiler aldı. Başkan Palancıoğlu, bu yıl ilçe genelinde farklı bir hedeflerinin olduğunu anlatarak, yapılan faaliyetlerle ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.

Başkan Palancıoğlu, ilkbaharla birlikte şehri güzelleştirmek için çalıştıklarını belirterek, “Özellikle aldığımız çiçekler Talas’a çok hoş bir görünüm kazandıracak. Begonya, petunya, gazanya, ateş, top kadife, sardunya, sulfinya, mine çiçekleriyle; çınar, süs eriği, mavi servi, leylandi, ıhlamur, taflan, şimşir ve kızılcık fidanlarını tarihi sokak ve mahallelerle kavşak, kaldırım ve parklarda dikiyoruz. Böylelikle uzun süre Talas’ı rengârenk süslemiş olacağız.” şeklinde konuştu.

‘Bu yıl hakikaten Talas’ta ağaçlandırma senesi’ diyen Başkan Palancıoğlu, “Mavi servi, çam, çeşitli meyve ağaçları, çınar ve armut ağaçlarını toprakla buluşturuyoruz. Bu yıl özellikle 1,5 metreden başlayıp 3-4 metreye ulaşan, 5-6 yaşında büyük fidanları çok sayıda aldık. Dolayısıyla fidan dikip 10 yıl beklemektense belli bir yaşa gelmiş olanları toprakla buluşturarak hızlıca yeşillendirmeyi sağlamaya çalışıyoruz. İnsanın çiçekleri görünce ruhuna işliyor, yüzü gülüyor. İnşallah Talas’ı süsleyerek vatandaşlarımızın yüzlerinin gülmelerini arzuluyoruz.” dedi.