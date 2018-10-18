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18 Ekim 2018 Perşembe 10:36

Talas Bahçelievler’e 112 Acil Merkezi

Talas Belediyesince Bahçelievler Mahallesindeki Muhsin Yazıcıoğlu Parkı yanına yapımı sürdürülen Sarıalan 112 Acil Merkezinde sona gelindi.İnşaatının büyük bölümünün tamamlandığı merkezi İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, İl...

Talas Bahçelievler'e 112 Acil Merkezi
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Talas Belediyesince Bahçelievler Mahallesindeki Muhsin Yazıcıoğlu Parkı yanına yapımı sürdürülen Sarıalan 112 Acil Merkezinde sona gelindi.

İnşaatının büyük bölümünün tamamlandığı merkezi İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, İl Halk Sağlığı Başkanı İsmail Kılıç ve birim amirleriyle inceleyen Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Bahçelievler Mahallesinde acil merkezin ihtiyaç olduğunu belirten Başkan Palancıoğlu, “15 gün sonra bu mahallemizde hizmet verecek merkezimiz uzun zamandır ihtiyaçtı. Özellikle Göğüs Hastanesinden buraya gelip acil müdahale etmek zaman alıyordu. Saniyelerin önemli olduğu acil vakalarda ambulanslar artık 1.5 dakika da olay yerine ulaşabilecek.” dedi.

112 merkezinin Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Talas Sosyal Yaşam Merkezinin karşısında olmasının da avantajından bahseden Başkan Palancıoğlu, “Böylelikle olabilecek acil durumlara müdahale edilebilecek. Ayrıca Melikgazi ilçemizdeki Çaybağları bölgesine de hizmet verilecek. Hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Başkan Palancıoğlu şunları söyledi: “Şehir Hastanesine önemli ameliyatlar dışında gitmeyecek vatandaşlarımız Talas içinde yakın mesafede kaliteli sağlık hizmetini bu merkezlerden alacak. Özellikle Mevlana Mahallemiz gibi Kayseri’nin 70 bin nüfuslu en kalabalık mahallesinde 2 yeni sağlık ocağı açılması son derece rahatlatacak bir çalışma. Mevlana Mahallemize ayrıca önümüzdeki aylarda bir yeni 112 komuta merkezi daha kazandıracağız. Dolayısıyla 2 ay içinde 4 sağlık tesisi rekor denecek bir zamanda ilçemizde hizmete girecek.”

Başkan Palancıoğlu, Talas’ta İl Sağlık Müdürlüğü ile 4.5 yıldır büyük bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, “Mevlana Mahallemizdeki Fatma Kirazgiller Aile Sağlığı Merkezi ve Servet Ziya Ustaoğlu Aile Sağlığı Merkezimizde son düzenlemeler yapılıyor. Biri 15 günden diğeri 2 ay sonra hizmete girecek. İkisi de diş hekimi, diyetisyen, psikoloğu ve aile hekimiyle küçük bir lüks devlet hastanesi konumunda oluyor. İki buçuk yıldır emek verdiğimiz bu merkezlerimizin yapımında katkısı bulunan hayırseverlerimize ve personelimize teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ise, “Birinci basamak sağlık hizmetleri yerinde verilmeli. Yani vatandaşların evlerine çok yakın noktada olmalı ve aile hekimine bir sağlık danışmanı olarak yakın iletişim kurulmalı. Bahçelievler 112 istasyonu şu açıdan önemli: Bu bölgede 112 merkezimiz yok. Buraya en yakın ekip ambulans helikopterin oradan çıkıp Tıp Fakültesi kavşağından dönerek gelmesi gerekiyordu. Dolayısıyla tüm vakalara çıkışta 1.5 dakikalık gecikme oluyordu. Burası hizmete girdiğinde vakalara daha kısa sürede müdahale edilecek. Katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum.” diye konuştu.
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